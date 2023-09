De nieuwe verwarrende Audi-modelnamen zijn eigenlijk heel logisch

Elektrische Audi’s herken je aan de term 'E-tron' in de naam. Audi wil zijn EV’s in de toekomst nog herkenbaarder maken en komt daarom met een nieuwe modelnaamstructuur die op het eerste gezicht verwarrend lijkt, maar eigenlijk veel duidelijkheid brengt.

De Duitsers gaan de naamgeving van hun modellen die ze al sinds jaar en dag gebruiken omgooien. In het nieuwe systeem zijn alle even getallen gereserveerd voor de elektrische modellen, terwijl de oneven cijfers wijzen op een Audi met een verbrandingsmotor. Best simpel, toch?

Audi A6 als voorbeeld

De nieuwe modelnaamstructuur wordt voor het eerst gebruikt bij de introductie van de nieuwe Audi A6 E-tron in 2024. Dit volledig elektrische model krijgt dus een naam die al bezet is. De oplossing is simpel: de huidige Audi A6 gaat voortaan door het leven als Audi A7. Dat betekent ook dat de A7 zoals we hem nu kennen gaat verdwijnen.

Een ander voorbeeld is de nieuwe Audi Q6 E-tron, een volledig elektrische suv die als uitstootvrij alternatief gaat dienen voor de populaire Audi Q5.

Duidelijke structuur

Audi-topman Oliver Hoffmann legt in gesprek met het Britse Autocar uit dat Audi heeft gekozen voor het nieuwe systeem om duidelijk onderscheid in de twee typen aandrijflijnen te tonen:

“Het is bedoeld om een ​​duidelijke structuur te hebben voor onze klanten. In plaats van een Q5 E-tron naast de Q5 (met benzinemotor, red.) te introduceren, hebben we besloten dat we voor een duidelijkere strategie moeten gaan in ons modellengamma.”

Waarom krijgen elektrische modellen de even getallen? Dat is niet toevallig, laat Hofmann weten. “Neem als voorbeeld de A6. De A6 is een auto die in ons kernsegment zit, en de nieuwe A6 E-tron hoort daarbij. Dit is ons belangrijkste model in dit segment, en de toekomst is volledig elektrisch. Daarom hebben we besloten om de even getallen aan de elektrische auto's te geven."

Niet het einde van E-Tron

Overigens wil de verandering niet zeggen dat de naam E-tron in de Ingolstadse prullenbak wordt gegooid. De naam zal volgens Hofmann nog altijd achter de modelnaam worden geplakt, maar niet meer zo herkenbaar als nu het geval is. Het zal enkel nog extra duiding geven aan het model, zoals nu bijvoorbeeld de toevoegingen ‘TDI’ (diesel) of ‘TFSI’ (benzine) doen.

