Lotus Emeya (2024) zet Porsche Taycan-eigenaren voor schut bij de snellader

Net als de Emira, heeft ook de Lotus Emeya weinig te maken met de oude waarden van het Britse sportwagenmerk. Met 905 pk en een actieradius van 600 km gaat de zware supersedan de strijd aan met de Porsche Taycan.

Feng Qingfeng, de Chinese CEO van Lotus, probeert ons nog om de tuin te leiden bij de onthulling van de Emeya: "Door ons rijke erfgoed te combineren met intelligente prestaties en de nieuwste geavanceerde technologieën verleggen we de grenzen van hoe een luxe elektrische auto eruit moet zien en moet rijden." Het rijke erfgoed, mijn neus. Het lijkt wel of ze de woorden van Lotus-oprichter Colin Chapman verkeer door Google Translate hebben gehaald: "Simplify, then add weight", in plaats van lightness.



Maar als we door de marketingpraat heenprikken, snappen we Lotus wel. Toen er nog lichte en spartaanse sportwagens werden gebouwd, ging het Lotus op financieel gebied bepaald niet voor de wind. Om te overleven, moet alles anders. En dus is het merk nu elektrisch en niet meer puristisch, en zijn de Chinezen van Geely de baas in Hethel.



Sneller dan een laadpaal



De Lorus Emeya is een elektrische gran turismo, die de strijd moet aangaan met de Porsche Taycan en de Audi E-Tron GT. De techniek kennen we uit de Lotus Eletre: een elektromotor die goed is voor 905 pk en bijna 1000 Nm koppel zorgt voor vlammende prestaties. De sprint naar 100 km/h duurt minder dan 3 seconden en de topsnelheid ligt boven de 250 km/h.

Aan de laadpaal is de Emeya minstens zo snel: snelladen kan met liefst 350 kW, waardoor de ook al enorme 102 kWh-batterij na vijf minuten laden al 150 kilometer rijbereik heeft. Van 10 naar 80 procent laden is in een kwartiertje gepiept. Als de snelladers dit geweld aankunnen natuurlijk ... In dat geval geeft de Lotus-rijder met satanisch genoegen de bestuurder van een Porsche Taycan het nakijken. De Duitse elektrische sportwagen haalt 'maar' 270 kW.



Geschatte prijs Lotus Emeya (2024)

Had Colin Chapman nog geleefd, dan had hij ook binnen in de Emeya zijn ogen niet geloofd. Er is ruimte voor vier personen en die baden in de weelde van alcantara en nappaleer. Lotus stelt de kopers een ongeëvenaarde muziekbeleving in het vooruitzicht, onder meer met 3D-surroundgeluid.

De Emeya komt in 2024 op de markt, we verwachten dat hij minstens 100.000 euro gaat kosten.