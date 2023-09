3 van de meest iconische Formule 1-auto's aller tijden

Zij die de laatste jaren dankzij de opkomst van Max Verstappen zijn geraakt aan het kijken naar de Formule 1 – eerst nog via Ziggo Sport, daarna via Viaplay of F1 TV – kennen de iconische auto’s waarmee Lewis Hamilton en Max Verstappen hun successen van de afgelopen jaren haalden. Maar ook daarvoor waren er vele iconische en onvergetelijke bolides in de race. We bespreken drie van de meest iconische Formule 1-auto’s aller tijden.

Ferrari F2002

Een van de meest legendarische en succesvolle Formule 1-wagens uit recente tijden is ongetwijfeld de F2002 van Ferrari. Deze bolide, ontwikkeld en geproduceerd door Scuderia Ferrari Marlboro, maakte zijn debuut tijdens het seizoen 2002 van het Formule 1 Wereldkampioenschap. De F2002 was uitgerust met een krachtige atmosferische 3-liter V10-motor die samenwerkte met een geavanceerde 7-traps automatische versnellingsbak. Met een indrukwekkende output van 835 pk bij een toerental van meer dan 17.000 rpm, toonde deze aandrijflijn de ware kracht van Ferrari's technologische innovatie.

Gedurende de seizoenen 2002 en 2003 wist dit model maar liefst 15 raceoverwinningen, 28 podiumplaatsen, 11 pole positions en 15 prijzen voor de snelste ronde te behalen. Deze prestaties brachten Ferrari onbetwist naar de top, resulterend in het winnen van zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap gedurende die periode.

Brawn BGP 001

Brawn is ongetwijfeld een van de meest opmerkelijke en succesvolle teams binnen de rijke geschiedenis van de Formule 1. Hun unieke prestatie wordt gekenmerkt door de indrukwekkende wijze waarop ze in 2009 de nieuwe reglementen wisten te benutten. Het opvallende is dat Brawn in hun allereerste en enige seizoen in de Formule 1 erin slaagde om zowel het constructeurskampioenschap als het rijderskampioenschap te winnen.

De Brawn BGP 001, aangedreven door een Mercedes-Benz 2,4-liter atmosferische V8-motor, leverde een krachtige 750 pk. Hoewel deze motor dat jaar in meerdere auto's op de startgrid werd gebruikt, creëerde Brawn een dynamisch aerodynamisch pakket dat het maximale uit deze krachtbron haalde. Hiermee werd Jenson Button voor de enige keer gekroond tot coureurskampioen, terwijl het team tevens hun allereerste en enige constructeurstitel behaalde.

Mercedes F1 W05 Hybride

Met ontwerpwerk door gerenommeerde F1-ingenieurs, was de W05 de pionier onder de hybride-aangedreven F1-wagens van Mercedes. De 1,6-liter Hybrid V6 motor genereerde meer dan 800 pk en werd aangevuld met een elektromotor en ERS-systeem voor extra kracht. Deze turbomotor integreerde naadloos met het koolstofvezel koetswerk, wat Mercedes naar hun allereerste constructeurs- en coureurstitel leidde. In het seizoen 2014 werd met de W05 maar liefst 16 van de 19 races omgezet in overwinningen, waarvan 11 1-2 finishes door Hamilton en Rosberg. In totaal bracht de W05 naast 16 overwinningen 31 podiumplaatsen, 18 pole positions en 12 prijzen voor snelste ronden voort, waardoor het een van de meest dominante en succesvolle F1-wagens in de geschiedenis is.

Natuurlijk waren er ook in de vorige eeuw verschillende iconische auto’s te bewonderen in de Formule 1. Wat te denken van de Benetton B195, waarmee Michael Schumacher zijn eerste wereldkampioenschapstitel behaalde. Of de McLaren-Honda MP4/4, die werd bestuurd door zowel Alain Prost als Ayrton Senna, en waarmee Senna het coureurskampioenschap van 1988 wist te winnen.