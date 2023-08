Binnen kijken bij een van de populairste campers ter wereld: de nieuwe Volkswagen California

Vorige week konden we dankzij onze spionagefotografen al een eerste blik werpen op de buitenkant van de Volkswagen Multivan California Concept. Nu kunnen we ook een kijkje nemen in het interieur van de nieuwste telg van de razend populaire camper.

Het studiemodel van de nieuwe Volkswagen-camper is gepresenteerd op de Caravan Salon die momenteel plaatsvindt in Düsseldorf. Tevens hebben de Duitsers een persbericht over de Multivan California naar buiten gebracht. Daarin vinden we nieuwe informatie en beelden die enkele vragen die bij ons speelden beantwoorden.

Multifunctioneel keukenblok

We kwamen er vorige week achter (zie artikel hierboven) dat de Multivan California voor het eerst aan beide kanten een schuifdeur heeft. Volgens Volkswagen is hiervoor gekozen om veelzijdig gebruik van de ruimte rondom de kampeerbus mogelijk te maken. Maar wat gebeurt er dan met het keukenblokje dat Volkswagen altijd installeert in de camper? De nieuwe persfoto’s verraden het antwoord: het keukenblokje blijft zoals we gewend zijn in de lengte aan de zijkant geposteerd, maar is multifunctioneel inklapbaar.

Zo zijn er meerdere lades en kastjes verwerkt in het blok, en kun je het werkblad verlengen voor meer werkruimte. Tevens kun je een tafel uit het blok klappen, waarmee je een eethoek creëert.

Praktische ruimte

Daarbij zijn de stoelen naar voren of juist naar achter te schuiven. Ook is het mogelijk om de achterste stoelen volledig omlaag te klappen en om te bouwen naar een bed. De stoelen zijn zelfs volledig verwijderbaar. Dankzij het lichtgewicht materiaal kost dit weinig moeite.

Sowieso is Volkswagen druk bezig geweest om de ruimte in het interieur van het studiemodel zo praktisch mogelijk te maken. Er is bijvoorbeeld gekozen voor een elektronische parkeerrem in plaats van een fysieke handrem. Zo is er meer ruimte tussen de bestuurder en voorste passagier. Ook zijn er allerlei verschillende lades en compartimenten te ontdekken in en rondom de camper.

Wanneer zien we de nieuwe VW California?

Tot slot kan uiteraard het hefdak met ingebouwd tweepersoons bed niet ontbreken. Dit bestaat uit een lichtgewicht aluminium dakschaal met een grote panorama-opening aan de voorzijde en ramen aan de zijkanten. De productieversie van de nieuwe Volkswagen Multivan California wordt in 2024 verwacht.