Prijzenoorlog EV's escaleert; alle BYD-modellen stukken goedkoper

In China is al een tijdje sprake van een prijzenoorlog tussen elektrische auto’s. Hoofdrolspelers in dit duel zijn Tesla en BYD. Laatstgenoemde brengt de prijzenslag nu ook naar Nederland. Alle BYD-modellen zijn goedkoper geworden, soms met duizenden euro's tegelijk!

Dit doet BYD naar eigen zeggen om elektrisch rijden voor iedereen mogelijk te maken. Later in het persbericht komt de echte reden naar boven: ‘om in lijn te blijven met de marktontwikkeling’. Oftewel, om in lijn te blijven met Tesla. Dit elektrische automerk was het eerste in Nederland dat forse prijsverlagingen doorvoerde:

Om de prijs competitief te houden, scherpt BYD zijn prijzen vanaf 1 september 2023 aan. Dat doet het Chinese merk voor al zijn modellen.

BYD Dolphin 1000 euro in prijs verlaagd

De BYD Dolphin is een elektrische hatchback van het maatje Volkswagen ID.3. De Dolphin is verkrijgbaar in vier uitrustingsniveaus. De eerste twee versies profiteren niet van de prijsverlaging. De instapper - de Active - is nog altijd te bestellen vanaf 29.990 euro. Het model dat hierna komt, de Boost, is wederom 3000 euro duurder en kost dus minimaal 32.990 euro.

De kortingen beginnen bij de Comfort. Deze EV met 204 pk en een 60,4 kWh-batterij is in prijs verlaagd van 36.490 naar 35.490 euro. De luxere uitvoering Design krijgt dezelfde prijsreductie en gaat van 37.990 naar 36.990 euro. Beide versies hebben een WLTP-actieradius van 427 kilometer en kunnen snelladen tot 88 kW. Bovendien profiteren alle versies van de BYD Dolphin van de SEPP-subsidie. Dit verlaagt de prijs verder met 2950 euro.

BYD Atto 3 ruim 4000 euro goedkoper

De BYD Atto 3 is een compacte suv en stond op de prijslijst voor minimaal 42.998 euro. Voor dit geld kocht je een Atto 3 Comfort. Doe je dit vanaf 1 september, dan ben je ruim 4 mille minder kwijt. De nieuwe vanafprijs is 38.990 euro.

Ook het Design-uitrustingsniveau is voortaan ruim 4000 euro goedkoper (van 44.998 naar 40.990 euro). Zowel de Comfort als de Design heeft een vermogen van 204 pk en 310 Nm koppel. De actieradius bedraagt 420 kilometer (WLTP). Ook met de BYD Atto 3 profiteren kopers van de SEPP-subsidie van 2950 euro.

BYD Han en Tang ook goedkoper

De topmodellen van BYD zijn de BYD Han en BYD Tang. De Han is een ruime sedan in het premiumsegment, terwijl de Tang een elektrische suv met zeven zitplaatsen is. De prijs van de Han gaat van 71.490 naar 69.990 euro, een korting van 1500 euro. De Tang is voor dezelfde prijs te bestellen, maar kostte tot nu 73.300 euro. De elektrische 7-zits suv is hiermee maar liefst 3310 euro goedkoper.

BYD private lease

Een andere manier om een BYD te rijden is met private lease. Daarmee worden al je zorgen uit handen genomen en hoef je enkel nog maar te zorgen voor de brandstof. Een BYD private lease je via onze vergelijker.

De prijsverlagingen passen bij een eerder opvallend nieuwsbericht over BYD waarin het oorlogstaal gebruikt: