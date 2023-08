De Volkswagen Multivan op basis van de T7 rijdt alweer een tijdje rond. Op de populaire campervariant California moeten we nog héél even wachten. Maar onze spionagefotografen hebben hem al gespot!

De officiële wereldprimeur van de conceptversie van de nieuwe Volkswagen T7 California is komend weekend op de Caravan Salon in Düsseldorf. Maar prototypes van de productieversie rijden al rond. Ja, zelfs op de Nürburgring. Dat betekent doorgaans dat de marktintroductie niet heel ver meer weg is. We hopen dat het kampeerservies aan boord tegen een stootje kan en dat de testrijders de koelkast goed hebben dichtgedaan.

Nieuwe California met twee schuifdeuren



De foto’s laten zien dat de achteroverhang van de camperversie langer is dan bij de gewone Volkswagen Multivan. En uiteraard is het dak ook opgehoogd. Een belangrijke noviteit voor de nieuwe Volkswagen California is niet zichtbaar, maar wel degelijk aanwezig: schuifdeuren aan weerszijden.



Om die optimaal te kunnen gebruiken, wil je natuurlijk ook aan elke kant een luifel. In de computerschets van de California Concept waren die al ingetekend. Dus reken maar dat Volkswagen die inderdaad gaat leveren – een primeur voor de California. We vragen ons wel af of dit betekent dat de T7 California het keukenblok standaard achterin krijgt. Vanwege de extreem donker getinte zijruiten kon zelfs de scherpste lens van onze fotograaf dat niet onthullen.

Motoren Volkswagen California T7



Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Volkswagen T7 California leverbaar met TDI- en TSI-motoren, en ook als plug-in hybride. Welke motoren op welke exportmarkten worden aangeboden, is nog even de vraag. Nog onzekerder is het of er ooit een ID.Buzz camper komt. Die lijkt te gaan sneuvelen omdat-ie te zwaar wordt.