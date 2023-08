Zo ziet de duurste elektrische auto ter wereld eruit (schrik niet van de specs)

Elektrische auto’s zijn duur. Maar geen enkele EV is zo duur als deze creatie van het befaamde Pininfarina. Hij heet Pininfarina Barchetta en heeft ongeveer een miljoenmiljard pk's.

De hypercar is door de Italianen gepresenteerd bij de Monterey Car Week in Californië. Eerder droeg de auto nog de codenaam B95, maar Pininfarina liet de wereld kennis maken met de EV als de Pininfarina Barchetta.

Die naam zou je bekend voor kunnen komen: tussen 1995 en 2005 bouwde Fiat de Fiat Barchetta. Buiten het feit dat beide auto’s dakloos door het leven gaan, hebben ze weinig met elkaar van doen.

Andere planeet

Waar de Fiat Barchetta het moest doen met 130 pk, is het vermogen van de Pininfarina Barchetta van een andere planeet. De elektrische hypercar heeft een piekvermogen van maar liefst 1900 pk. Dat is te danken aan de vier elektromotoren waarmee hij is uitgerust - één voor ieder wiel. Samen zorgen zij ervoor dat de Barchetta in minder dan 2 seconden naar de honderd sprint. De topsnelheid ligt ergens boven de 300 km/h.

In de Barchetta is een T-vormige en vloeistofgekoelde lithium-ionbatterij van 120 kWh geïnstalleerd. Het accupakket kan snelladen met maximaal 270 kW en gaat in 25 minuten van 20 naar 80 procent. Bijna een half uur klinkt misschien langzaam, maar het is dan ook een grote batterij.

Staatsloterij

Elke Pininfarina Barchetta zal met de hand worden geproduceerd in de fabriek in het Italiaanse Cambiano. Met de tien gelukkigen die een order voor de Barchetta mogen plaatsen, wordt samen de auto volledig naar smaak aangekleed. Ook levert Pininfarina voor de veiligheid een passende helm voor elke koper.

Mocht je interesse hebben om één van de tien klanten te worden, moet je hopen dat je de staatsloterij wint. De Pininfarina Barchetta kost namelijk een duizelingwekkende 4,4 miljoen euro. In 2025 zullen de eerste bestellingen afgeleverd worden bij de ongetwijfeld enorm vermogende klanten.

De Pininfarina Barchetta is de tweede elektrische hypercar die het merk introduceert. Vorig jaar maakten we al kennis met de Pininfarina Battista:

Kijk voor meer foto's hieronder: