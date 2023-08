Is een Lexus echt zo betrouwbaar?

Lexus staat bekend om de betrouwbaarheid van zijn modellen. Maar is een Lexus eigenlijk wel zo betrouwbaar? Lexus-eigenaren die meededen aan de volgende 4 klanttevredenheidsonderzoeken vellen hun oordeel.

Bron 1: geen enkel probleem

Lexus komt als betrouwbaarste automerk naar voren in een klanttevredenheidsonderzoek van autotrader.co.uk. De reputatie die Lexus heeft op het gebied van betrouwbaarheid en klantenservice wordt alleen maar sterker, aldus de website.

Dat een auto betrouwbaar moet zijn, staat volgens de site in de top vijf van het wensenlijstje van de consument. Twee andere betrouwbare automerken die op de shortlist van Auto Trader staan, zijn Toyota en Honda. "Wat Lexus onderscheidt, is het enorm hoge aantal eigenaren dat werkelijk geen enkel probleem met hun auto hebben."

Bron 2: ook betrouwbaar na 3 jaar

Ook in Amerika is Lexus uitgeroepen tot het betrouwbaarste automerk, en wel door het gerenommeerde onderzoeksbureau J.D. Power. Het gaat hierbij om auto's met een leeftijd van drie jaar van ruim 30.000 eigenaren. Auto's die dus sinds 2020 op de weg rijden.

Met een score van 133 problemen per 100 auto's wint Lexus het betrouwbaarheidsonderzoek. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar het gemiddelde bedraagt 186 problemen per 100 auto's. De Lexus RX is een van de twee auto's die worden uitgeroepen als het betrouwbaarst.

Automerken die het echt belabberd doen (zoals Land Rover en jawel, Audi) noteren zomaar meer dan 250 problemen. En vergis je niet: er wordt niet alleen naar de betrouwbaarheid van de techniek gekeken maar ook naar die van het infotainment.

Bron 3: Lexus niet altijd op #1

Huh? Lexus niet op één? Klopt, in een onderzoek van Consumer Reports (vergelijkbaar met de Nederlandse Consumentenbond) moet Lexus zijn eerder behaalde gouden plak afgeven aan ... Toyota. Toch domineert Lexus het klanttevredenheidsonderzoek. Zowel Toyota als Lexus behaalt een afgeronde score van 72 punten, Toyota doet het achter de komma net iets beter.

Maar liefst meer dan 300.000 auto-eigenaren deden mee aan het onderzoek. Hun auto's zijn vanaf 2000 tot eind 2022 geleverd en hadden dus uiteenlopende leeftijden. Er werd gekeken naar 17 aandachtsgebieden waaronder de motor en de transmissie.

Bron 4: ai, een slippertje

Hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Een bekend betrouwbaarheidsonderzoek is dat van de Consumentenbond. Je verwacht het niet (nee, echt niet), maar Lexus staat op een gedeelde achtste plek in de top 10. Een slippertje.

Lexus is dus volgens de automobilisten die aan het onderzoek meededen niet het betrouwbaarst, maar haalt nog altijd een keurig rapportcijfer, een 7,5. Bedenk daarbij dat 24 automerken meededen.

Conclusie

Wie een betrouwbare auto zoekt, kan simpelweg niet om Lexus heen. Lexus weet dit ook en geeft in Nederland maar liefst tien jaar garantie (of 200.000 kilometer) op een nieuwe Lexus. Die garantie is bovendien overdraagbaar zodat je ook met een tweedehands Lexus zekerheid hebt.