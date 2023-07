Lexus RX 450h+ Plug-in Hybrid: 3 voordelen en 3 nadelen

Rijden met de Lexus RX 450h+ Plug-in Hybrid is een comfortabele traktatie, maar geen auto is perfect en dat geldt ook voor deze luxe stekker-suv. Wij belichten 3 pluspunten en 3 minpunten.

Over de nieuwe Lexus RX hebben we al twee berichten geschreven. De eerste review en een actieradiustest van de Lexus RX450h+. Daarin testen we voor de eerste keer de EV-range van een plug-in hybride. Maar er zijn ook nog drie voordelen en drie nadelen die ons van het hart moeten. Observaties die jou helpen de knoop door te hakken bij de aanschaf van deze 84.995 euro kostende stekker-suv.

Voordeel 1: eenvoudige bediening

Dure auto’s zijn soms té chic. Na het instappen zie je alleen maar beeldschermen, weet je niet waar alle functies zitten en durf je dus nergens op te drukken. Nieuwe Mercedessen kunnen je dat vervelende gevoel geven. Een fijne eigenschap van de Lexus is dat-ie wel luxe, hoogwaardig en comfortabel is, maar dat de bediening eenvoudig is gehouden.

Voordeel 2: uitschuifbare zitting

Als je lang bent, zit je meestal lekkerder in een Duitse of Zweedse auto. Want merken als Volvo en BMW weten van het bestaan van lange Hollanders. Op basis van de korte zittingen in veel Franse en Japanse auto’s, nemen merken uit die landen ons niet zo serieus. De RX 450h vormt hierop de uitzondering, want zijn bestuurdersstoel heeft een uitschuifbare zitting.

Voordeel 3: prima pijltjes

Het is niet een voordeel per se, maar we willen het toch melden: de pijltjesknoppen op het stuur werken prima. Ook als hebben ze geen icoontjes - in het head-up display zie je wat elke knop doet – je went er wel aan. Wij hebben dan ook niet zo’n hekel aan de nieuwerwetse pijltjestoetsen als sommige andere automedia.

Nadeel 1: irritante piepjes

De piepjes zijn zo’n grote ergernis dat we ze hier opnieuw belichten. Het waarschuwingssysteem voor te hard rijden moet je élke rit uitschakelen in het menu. Een kleine handeling die toch al snel je neus uitkomt. Ook bij andere nieuwe auto's ontkom je niet aan het hinderlijke systeem, maar zo’n grote ergernis misstaat extra in een model dat je voor je rust rijdt.

Nadeel 2: navigatie in de war

Wanneer het navigatiesysteem het even niet meer weet, springt hij in de geodriehoek-stand. Dan wordt je route plotseling getekend met hoeken en rechte lijnen. Dat ziet er oenig uit, maar het verdwijnt vanzelf.

Nadeel 3: is dat een vinger?

Bij een hybride auto is het leuk om de energiestromen in de gaten te houden. Dat wordt in beeld gebracht met kleuren en pijlen. Maar bij de Lexus RX 450h plug-in hybride ligt bij het achterwiel een afgehakte vinger … of het is een slecht getekende laadstekker?