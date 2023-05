Lexus RX 450h+ (2023) review: waarom elke Lexus een stekker moet hebben

De Lexus RX 450h+ (2023) is een plug-in hybride. Zijn stekker maakt hem zuiniger, comfortabeler en goedkoper. Maar er is ook een grote ergernis.

Wat is opvallend aan de Lexus RX 450h+?

De 450h+ Plug-in Hybrid is de voordeligste versie van de Lexus RX. Dankzij het lage verbruik is de bpm verwaarloosbaar en valt-ie zelfs goedkoper uit dan de 350h Hybrid – een gewone hybride. Dat komt goed uit, want de stekkerhybride rijdt ongeveer 60 kilometer op stroom alleen en dat zijn ook meteen de comfortabelste kilometers. Daarover later meer.

Het design is opvallend én valt in de smaak. Want anders dan bij moderne Mercedes-modellen, waarvan je de vormgeving in één oogopslag doorgrondt, valt bij de Lexus RX meer te zien en ontdekken. Zo doet de bult in de motorkap denken aan een beloega - zo’n witte dolfijn met een bobbel op z’n kop -, is de grille een fraaie variatie op de bekende spindle grille van Lexus en komen de lijnen op de zijkant van de auto sierlijk samen bij de achterlichten.

De achterkant volgt de laatste mode: een rode lichtbalk over de hele breedte van de auto en de merknaam uitgeschreven in letters. De vriendelijke donkergroene lakkleur die onze testauto siert is trouwens de standaardkleur.

Wat zijn de pluspunten van de plug-in hybride Lexus RX?

Met een Lexus RX hoef je niet op cursus om de bediening te doorgronden. Het aantal fysieke knoppen neemt af, maar Lexus lost dat slim op door de klimaatregeling een prominente plek onderin het touchscreen te geven. Met mooie draaiknoppen voor de temperatuur.

Andere aspecten die het leven aan boord van de Lexus RX behaaglijk maken zijn de mooie materialen, het mollige stuurwiel, het naar de bestuurder gedraaide touchscreen en de voorstoelen met uitschuifbare zitting. Je wordt verder in de watten gelegd met een gerieflijk veercomfort en een stevige geluidsisolatie waarbij alleen rond de A-stijlen wat ruis binnendringt. Dit is niet autorijden, dit is mediteren.

En nu komen we bij de kers op de taart: de RX 450h+ rijdt pakweg 60 kilometer op stroom en dat zijn de lekkerste kilometers. Want in de EV-stand gedraagt de plug-in hybride suv zich als een volwaardige EV. Twee elektromotoren zorgen voor zo’n smeuïge en krachtige voorwaartse beweging, daar kan de 2,5-liter viercilinder met continu variabele transmissie niet tegenop. Het is elke keer weer een traktatie als je na het opladen 60 kilometer fluisterstil en boterzacht kunt afleggen. En dat comfort verdient elke Lexus-rijder. Daarom moet elke Lexus een stekker krijgen.

Wat zijn de minpunten van de Lexus RX 450h?

De Lexus RX piept als een nest jonge vogels. De grootste boosdoener en daarmee ergernis is de waarschuwing dat je te hard rijdt – die moet je élke rit uitschakelen. Een kleine handeling die toch al snel je neus uitkomt. Je hoort ook een piepje als de heersende maximumsnelheid op de weg verandert en dat gebeurt váák. Maar dat is een van de systemen die je kunt uitschakelen en dat de auto het onthoudt.

Een schuin aflopende daklijn zier er sportief uit, maar het gaat ten koste van de bagageruimte. Een inhoud van 612 liter lijkt heel wat, maar door de schuine achterruit kun je geen hoge spullen vervoeren. Gelukkig kost het nul inspanning om de rugleuning van de achterbank elektrisch neer te klappen. Met diezelfde knoppen in de kofferbak laat je de bank ook weer omhoog komen. En zo heurt het ook in deze prijsklasse.

Wanneer komt de Lexus RX 450h naar Nederland en wat is de prijs?

De RX 450h+ Plug-in Hybrid is al te bekijken en te bestellen bij de Lexus-dealer. Met een basisprijs van 84.995 euro is de plug-in hybride de goedkoopste uitvoering. Veel klanten zijn gecharmeerd van de standaard kleur, dus je zult hem regelmatig in het donkergroen tegenkomen. Nou ja, vaak. Lexus verkoopt in Nederland gemiddeld nog maar 500 auto’s per jaar.

Wat vind ikzelf van de Lexus RX 450h?

Plug-in hybride past goed bij het comfort van Lexus. De nonchalante acceleratie en soepele draaieigenschappen waarvan je elke keer 60 kilometer geniet, versterken de toch al behaaglijke rij-ervaring met de Lexus RX.

Maar als je zo graag op stroom rijdt, dan koop je toch de volledig elektrische Lexus RZ 450e (test), hoor ik je denken. Maar juist de zekerheid dat er een benzinemotor bijspringt als de koek op is, neemt elke vorm van actieradiusstress weg. En ook dat is een vorm van comfort die goed bij de ietwat verwende Lexus-rijder past.

Tegelijkertijd maakt die focus op comfort het extra irritant dat je het waarschuwingssysteem voor te hard rijden elke rit opnieuw moet uitschakelen. Ook bij andere merken ontkom je er niet aan, maar zo’n grote ergernis misstaat extra in een Lexus.