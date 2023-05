Lexus RX 450h actieradius in EV-mode getest bij 100 km/h

De Lexus RX 450h is een plug-in hybride suv met een 18,1 kWh-batterij. Wat is zijn elektrische range? Kun je in EV-mode naar je werk rijden? Wij testen de actieradius op de snelweg.

Dit is onze eerste actieradiustest van een plug-in hybride. Want dát is wat je wilt weten voordat je een stekkerhybride koopt: de elektrische range. De Lexus RX 450h met zijn bovengemiddeld grote batterij van 18,1 kWh heeft een officiële EV-range van 69 kilometer. Maar hoe ver kom je in de echte wereld?

Zo testen we

Kan ik met de RX 450h elektrisch naar mijn werk rijden? Met die insteek testen we. Daarom rijden we op de snelweg (100 km/h) en in de normale rijstand. Verwar deze proef niet met een eco-test.

Net als bij onze actieradiustests voor elektrische auto’s, rijden we een rondje over de snelweg. Heen en terug om de invloeden van wind en hoogteverschillen tegen te gaan. Met de Lexus RX 450h keren we om zodra de batterij op de helft is.



Lexus RX 450h actieradius in EV-mode

Bij vertrek voorspelt de RX 450h een EV-range van 65 kilometer. Maar na 58,1 kilometer op 100 km/h te hebben gereden, springt de resterende actieradius op nul, knippert het EV-icoontje, licht het Hybride-teken op en springt de benzinemotor aan. Kortom, 58,1 snelwegkilometers.

Zou je meer 60- en 80 km/h-wegen in de mix gooien, dan kun je de EV-range eenvoudig oprekken tot 64 kilometer.

Over elektrisch rijden met de RX 450h

Twee dingen vallen ons op als we in EV-mode rijden. Links in het instrumentarium zie een batterijmetertje met 8 witte blokjes. De bovenste zes (!) laten zien hoeveel je nog op stroom kunt rijden. De onderste twee blokjes zijn gereserveerd; dan is de EV-range op, maar fungeert de auto nog wel als gewone hybride. Dus elk van de zes blokjes staat symbool voor ongeveer 10 kilometer EV-range.

Ten tweede de batterijcapaciteit. Ons stroomverbruik bedraagt 24,2 kWh/100 km, wat betekent dat we precies 14 kWh hebben verbruikt bij het afleggen van 58,1 kilometer. Dat vertelt ons ook dat 14 kWh de bruikbare capaciteit is van de hele batterij (18,1 kWh).