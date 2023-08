Amerikanen haten handbakken maar voor deze Toyota maken ze een uitzondering

De Europese fascinatie voor de handgeschakelde versnellingsbakken, hebben ze in Amerika nooit begrepen. Daar geven ze al jaren de voorkeur aan een automaten, zelfs als het om een sportauto gaat. Maar voor de Toyota GR Supra maken Amerikanen graag een uitzondering.

Toen de huidige Toyota GR Surpra op de markt kwam, had je niks te kiezen. De Japanse sportauto was altijd uitgerust met een automaat, een exemplaar met acht versnellingen. Zelf schakelen kon wel, maar dan met flippers achter het stuurwiel en niet met de versnellingspook. Met launch control knal je in 4,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h, maar puristen willen nu eenmaal een handbak.

Vorig jaar was het zover: Toyota leverde de GR Supra opeens wel met een handgeschakelde transmissie. Naar eigen zeggen omdat fans en klanten van over de hele wereld hierom vroegen. De versnellingsbak is door Toyota zelf ontwikkeld en heeft niets met de BMW Z4 te maken die gezamenlijk met de GR Supra ontwikkeld is. Hij telt zes versnellingen en is gekoppeld aan de dikste motor, de 3,0-liter zescilinder in lijn met 340 pk.

Op de hoogte blijven van wat Toyota allemaal wel en niet doet? Je leest het in onze nieuwsbrief:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Mokka Electric Stap bij Opel nu zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering van de Mokka Electric!

Drie in plaats van twee pedalen

Dat de Toyota GR Supra een handbak kreeg, heeft in elk geval in de Verenigde Staten goed uitgepakt, zegt jalopnik.com. Bijna de helft van de kopers hier (47 procent) heeft sinds de marktintroductie gekozen voor de versie met drie in plaats van twee pedalen. Bij andere sportauto's ligt de verhouding handbak/automaat eerder op 5/95.

In absolute aantallen stellen de verkopen van de Toyota GR Supra niet heel veel voor (jalopnik.com heeft het over 1216 stuks). Maar dat bijna de helft voor de handgeschakelde versie kiest, is opmerkelijk voor een land dat populair gezegd een hekel aan zelf schakelen heeft.

Dat de Toyota GR Supra met handbak in Amerika populairder dan de automaatversie is, verbaast ons trouwens niks. Voormalig collega Remco reed erin en keerde laaiend enthousiast terug naar de redactie. Laten staan, die automaat, was zijn conclusie: