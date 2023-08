Wie betaalt de schade als je wordt aangereden door iemand zonder rijbewijs?

Jaarlijks worden steeds meer bestuurders betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Wat gebeurt er als zo’n flapdrol jou aanrijdt? Kun je dan naar je centen fluiten? Wij zochten het uit.

Het aantal mensen dat gepakt wordt voor het rijden zonder geldig rijbewijs of valse kentekenplaten, stijgt explosief. Dat blijkt uit een analyse van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Terwijl 10 jaar geleden nog 2600 gevallen werden geregistreerd, waren dat er in de eerste helft van 2023 al 6400.

Als het zo doorgaat, stevenen we dit jaar af op 12.800 overtreders. Oftewel een vervijfvoudiging in tien jaar. Waar de sterke stijging precies aan ligt, is niet precies duidelijk. De politie heeft de indruk dat burgers in het algemeen minder bereid zijn zich aan de regels te houden.

Geen rijbewijs, geen verzekering?

Wij schrikken hiervan, vooral omdat we weten dat je je auto in principe alleen kunt verzekeren als je een geldig rijbewijs hebt. En hoe meer onbevoegde wegpiraten achter het stuur, des te groter het risico op een aanrijding met zo’n onverzekerde verkeers-aso. Wie draait er in zo’n geval op voor de schade?



WA-verzekering verplicht

In Nederland is elke eigenaar van een brommer, motorfiets of auto verplicht zijn voertuig minimaal WA te verzekeren. De afkorting WA staat dan ook voor ‘wettelijke aansprakelijkheid’. Als iemand schade veroorzaakt met een WA verzekerd voertuig, wordt die in de meeste gevallen gedekt. Maar niet altijd. Zo is er de bepaling dat de verzekering geen dekking biedt als het voertuig wordt bestuurd door iemand zonder rijbewijs.



Onverzekerde dader betaalt

Gelukkig geldt deze uitzondering alleen voor de verzekerde zelf en niet voor zijn eventuele slachtoffers. Dat hebben we te danken aan artikel 11 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Op grond hiervan is de WA-verzekeraar van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, verplicht om de schade aan derden te vergoeden. Ja, zelfs als de bestuurder niet over een geldig rijbewijs beschikt. De betrokken verzekeraar zal vervolgens proberen de schade te verhalen op de onbevoegde brokkenpiloot.

Laatste redmiddel als er geen verzekering is

Helaas komt het ook vaak voor dat mensen rondrijden met een onverzekerde auto. Als daarmee een aanrijding wordt veroorzaakt, ziet het er minder rooskleurig uit. Er is immers geen verzekeraar waarbij je direct een claim kunt indienen. Wel kun je je in zo’n geval wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer. Dat fungeert als vangnet voor verkeersdeelnemers die slachtoffer zijn geworden van onbekende of onverzekerde daders. Zo’n 80 procent van de geclaimde schades worden door het Waarborgfonds vergoed.