Dit niet-Europese automerk voldoet als eerste aan de strengste Euro NCAP-eisen tot nu toe

Euro NCAP hanteert momenteel zijn strengste eisen wat betreft de veiligheid van nieuwe auto's. De eerste modellen die met deze testmethodiek de maximale score van vijf sterren behalen, zijn de Nio ET5 en de Nio EL7. Maar er is nog wat ruimte voor verbetering, zegt Euro NCAP.

De tijd dat een Chinese auto vol vertrouwen naar Europa kwam, maar keihard struikelde over de strengere veiligheidseisen die hier gelden, ligt ver achter ons. Het bekendste voorbeeld is de Landwind X6, een suv op basis van de toenmalige Opel Frontera die in 2005 naar Nederland kwam. De Landwind verkocht voor een rookie best aardig, totdat hij jammerlijk faalde tijdens een botsproef van de ADAC. Hierna wilde niemand hem meer hebben.

Met vlag en wimpel

Hoe anders is dat in 2023. De Nio ET5 (linksboven) en de Nio EL7 (rechtsboven) zijn de eerste auto's die getest zijn volgens de nieuwste Euro NCAP-regels en met vlag en wimpel slagen. Volgens Euro NCAP vertonen beide Chinese auto's een hoog niveau van passieve veiligheid waarbij de knieën en de dijbenen van zowel de bestuurder als de voorpassagier goed beschermd worden. Ook de andere inzittenden worden goed beschermd, hoe klein of groot deze ook zijn en ongeacht waar ze op de achterbank zitten.

In de meeste testgevallen leveren de Nio ET5 en de Nio EL7 uitzonderlijke prestaties, aldus Euro NCAP. Volgens het veiligheidsinstituut laat Nio zien in welk hoog tempo actieve rijassistentiesystemen zich de laatste tijd hebben ontwikkeld. De enige kanttekening is dat de prestaties nog beter kunnen bij ongevallen met hoge snelheden.



Euro NCAP spreekt met lof over het geavanceerde noodhulpsysteem van Nio dat in het geval van een ongeval de hulpdiensten waarschuwt. Verder gaan de portieren en de ramen lang genoeg open om inzittenden te laten ontsnappen op het moment dat de auto te water raakt.

Lidar-sensor

Een belangrijke reden waarom de Nio ET5 en de Nio EL7 zulke hoge Euro NCAP-scores behalen, is de aanwezigheid van een lidar-sensor. Die is vooral bedoeld voor autonoom rijden (zodra dit mag), maar bewijst volgens Euro NCAP nu al zijn nut bij het voorkomen van ongevallen doordat hij hoog op het dak geplaatst is en mede hierdoor een groot bereik heeft.