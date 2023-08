Populairste plug-in hybride ter wereld brengt Lamborghini dichtbij magische grens

Onlangs introduceerde Lamborghini een krankzinnige opvolger van de Aventador: de Lamborghini Revuelto met drie elektromotoren en ruim 1000 pk. De nieuwe stekkerhybride is een van de redenen waarom Lamborghini op weg is om het beste verkoopjaar ooit te draaien.



Lamborghini laat in een persbericht weten dat de Revuelto zo populair is, dat de orderboeken de aankomende twee jaar (!) al volledig gevuld zijn. Zo is de eerste plug-in hybride van de Italianen nu al een van de verkooptoppers van Lamborghini.

Mede door dit succes kan het merk uit Sant'Agata Bolognese volgens CEO Stephan Winkelmann voor het eerst in zijn bestaan de magische grens van 10.000 verkochte auto’s in een jaar bereiken.



Haalbaar doel

De topman van Lamborghini baseert deze voorspelling op de eerste zes maanden van dit jaar, waarin het roemruchte merk 5341 auto’s verkocht. De grootste afzetmarkt was het afgelopen half jaar de Verenigde Staten, waar de Italianen 1625 auto’s verkocht. Winkelmann houdt bij zijn voorspelling een slag om de arm door de onzekere markt en het materialentekort te noemen, maar toch vindt hij de magische grens van 10.000 verkochte auto’s een haalbaar doel.

Verkoopcijfers enorm in de lift

Vorig jaar was Lamborghini al dicht bij dit doel met ruim 9200 verkochte auto’s. De verkoopcijfers van Lamborghini zitten de afgelopen jaren enorm in de lift. Zo werd in 2017 nog een verkooprecord gezet door Lamborghini met 3815 auto’s. Als de prognoses voor 2023 kloppen, is het dit jaar dus bijna drie keer zoveel.

Urus zorgt voor succes

Het verkoopsucces heeft het merk vooral te danken aan de Lamborghini Urus - de eerste suv van de Italianen. Daarmee wist Lamborghini een heel nieuw deel van de (rijke) automarkt aan te spreken. Ter illustratie: vorig jaar was de Urus goed voor 5367 verkopen wereldwijd, een aandeel van ruim 58 procent van de totale verkopen van Lamborghini.

Ook Lamborghini gaat voor elektrificatie

Naast de Urus en de Revuelto heeft Lamborghini momenteel ook nog de Lamborghini Huracán in zijn modellengamma. Dit model was vorig jaar goed voor 3113 verkopen, maar gaat volgend jaar vervangen worden. Dan gaat ook de Urus vernieuwd worden. Dit heeft alles te maken met de ambitie van Lamborghini om vanaf volgend jaar een compleet hybride modellenaanbod te hebben. Vervolgens wil het merk in 2028 zijn eerste volledig elektrische model introduceren, gevolgd door een volledig elektrische Urus in 2029.