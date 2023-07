Met je elektrische auto op vakantie? Waarom je daar vanaf 2025 geen stress meer van krijgt

Iedereen die met een elektrische auto op vakantie gaat, kent het probleem: buiten Nederland zijn er veel te weinig laadpalen. Maar dat probleem is heel snel verleden tijd, nu de EU onder de noemer 'Fit for 55' een nieuwe wet heeft aangenomen.

‘Fit for 55’ is niet bedoeld om luie 55-plussers van de bank te krijgen. Daarvoor hebben we Nederland in Beweging al (zonder Olga Commandeur). De enigszins verwarrende naam is voor de EU-plannen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen in vergelijking met 1990. Europa wil dat het opladen van je elektrische auto net zo makkelijk wordt als een tankbeurt voor je auto op benzine of diesel.

Al in 2025 Europees laadpalen-netwerk

Die plannen waren er al, maar zijn nu definitief goedgekeurd. En dat heeft grote (positieve) gevolgen, bijvoorbeeld voor mensen die met een elektrische auto op vakantie willen. Misschien wel het belangrijkste Fit for 55-nieuws is dat op de doorgaande Europese wegen elke 60 kilometer een laadstation voor elektrische auto’s komt te staan. En niet ergens in een verre toekomst, maar al in 2025. Bovendien moten de stations met minstens 150 kW kunnen laden.



Nieuw NIEUWE PEUGEOT E-208 • 100% elektrisch en onweerstaanbaar stijlvol

• Kies de uitvoering die jouw persoonlijkheid weerspiegelt

Elektrisch laden in het buitenland: betalen

Het blijft niet bij het plaatsen van de laadpalen; een eis van de Europese Unie is dat je gewoon kunt betalen met je pinpas, of contactloos. Zo ben je ook af van het gedoe met pasjes: EV-rijders moeten nu nog over meerdere passen beschikken om bij alle verschillende aanbieders van de laadpalen te kunnen ‘tanken’. De tweede EU-eis is dat ook de stroomprijs helder moet worden weergegeven, net als bij tankstations.



Meer elektrisch nieuws lees je in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Waterstof tanken om de 200 kilometer

Fit for 55 behelst veel meer; het is een plan om de hele transportsector groener te maken. Ook vrachtwagens, schepen en vliegtuigen dus. Zo kun je vanaf 2030 op alle doorgaande Europese wegen om de 200 kilometer waterstof tanken. De EU hoopt dat transportbedrijven dankzij de verbeterde infrastructuur eerder zullen overstappen op waterstof. Het definitieve plan is overigens minder ambitieus dan eerdere voorstellen; daar werd gesproken over een afstand van 100 kilometer, en al vanaf 2028. Ook havens en vliegvelden worden ingericht voor elektrificatie van schepen en vliegtuigen.