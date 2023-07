Onderzoek bewijst: we ergeren ons steeds vaker aan het infotainment van de auto

Uit een klanttevredenheidsonderzoek onder 84.555 consumenten, blijkt dat autobezitters zich steeds vaker storen aan het infotainment dat automerken zelf ontwikkelen. Verspilde moeite dus. Maar waar worden autobezitters dan wel blij van?

Het onderzoek is gedaan door de JD Power, een gerenommeerde Amerikaanse instantie die al jarenlang de klanttevredenheid van autobezitters in beeld brengt. Opvallend: voor de eerste keer is de klanttevredenheid jaar-op-jaar gedaald.

De overall klanttevredenheid bedraagt 845 van de maximaal haalbare 1000. Een jaar eerder bedroeg de klanttevredenheid nog 847. In 2021 was dit 848. Kleine verschillen, maar niet eerder in het 28-jarige bestaan van het onderzoek zette de daling zich jaar-op-jaar voort.

Grote boosdoeners van de dalende klanttevredenheid zijn de infotainmentsystemen die automerken zelf ontwikkelen, aldus techsite theverge.com. Slechts 56 procent van de ondervraagden zegt deze te gebruiken om muziek af te spelen. In 2020 was dit nog 70 procent. Minder dan de helft gebruikt het infotainment van hun auto om te bellen en te navigeren.



Liever de smartphone spiegelen

Wat autobezitters liever doen, is hun smartphone spiegelen aan het infotainmentsysteem van hun auto middels Apple Carplay en Android Auto. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat automobilisten steeds enthousiaster worden over het besturingssysteem van Android Automotive (AAOS). JD Power ontdekte dat automodellen die hiermee zijn uitgerust hoger scoren dan modellen zonder.

Dat klanten zo tevreden zijn met het Android-besturingssysteem voor auto's, komt doordat het is uitgerust met bekende Google-services, zoals Google Assistant, Google Maps en Google Play. Automerken die hiervan gebruikmaken, zijn Volvo en Ford. Op de bovenstaande foto zie je Google Maps op het grote touchscreen van de Volvo EX90.

Een heel andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat steeds meer autobezitters moeite hebben met het design van hun auto. De tevredenheid hierover daalt zelfs het meest, van 894 naar 888 dit jaar.

Tesla scoort hoog, maar daalt

Als het om de aandrijflijn gaat, is het verschil in klanttevredenheid van elektrische auto's en auto's met een verbrandingsmotor steeds minder groot. Koplopers qua tevredenheid zijn de Kia EV6, de Nissan Ariya en de BMW i4.

Met een score van 878 scoort Tesla hoog en bovengemiddeld, maar desondanks 9 punten lager dan een jaar geleden toen het merk voor de eerste keer in het onderzoek meegenomen werd. Dus de liefde voor Tesla bekoelt een beetje.