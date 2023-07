Zo zouden wij de ideale Opel Astra Sports Tourer configureren

Breng jij ook veel tijd door in de configurator op autowebsites? Gewoon om te kijken hoe jij een nieuwe auto zou bestellen, áls je hem zou kopen - de beste auto voor het minste geld. In dit artikel stellen we onze ideale Opel Astra Sports Tourer samen.

Het idee voor deze rubriek ontstond toen we in de configurator op de Opel-website zaten te neuzen. Tijdens de Upgrade Campagne krijg je kostenloos een luxere uitvoering, maar we wisten niet hoe dat precies zit. Nu kunnen we jou precies vertellen welke opties je gratis krijgt.

Motor: plug-in hybride

First things first: de aandrijflijn. De Opel Astra is leverbaar met driecilinder turbomotoren (110 of 130 pk), maar wij gaan voor de plug-in hybride. De 1.6 Turbo Hybrid met 180 pk is krachtig, stil en zuinig. We vinden het leuk om stroom terug te winnen bij het uitrollen en zoveel mogelijk kilometers elektrisch te rijden. Zo heb je wel het comfort en de souplesse van een elektrische auto, zonder dat je ooit ervaart hoe actieradiusstress voelt.

Kleur: rood

Je kunt de Opel Astra Sports Tourer niet in het geel bestellen. De gedurfde gratis lakkleur van de Opel Astra Hatchback (review) maakt bij de stationwagon plaats voor rood. Wat Opel niet weet, is dat wij van rode auto’s houden en dus geen cent extra uitgeven aan andere lak.

Opties: gratis

Hoe het nou precies zit met de upgrade deal, ontdekken we op het Opties-tabblad in de configurator. Als je voor Level 2 hebt gekozen, kun je nu gratis upgraden naar Level 3 door zijn systemen aan te vinken voor 0,00 euro. Dan hebben we het over:

Bestuurdersstoel met uitschuifbare zitting en AGR-stempel

Stoel- en stuurverwarming

Achteruitrijcamera

In de prijslijst van de Opel Astra staat dit beter uitgelegd. Dit zijn opties die je hoe dan ook wil hebben en het is fijn om daar niet zelf 1047 euro voor te hoeven betalen.

Voordelen van de hybride

Nog een reden om voor de plug-in hybride te kiezen, is dat je alleen dan alle opties krijgt. Een voorbeeld: de Level 2-uitvoering bevat adaptieve cruise control, op voorwaarde dat je de Hybrid koopt. En de stekkerversie staat op 17-inch lichtmetaal, terwijl de normale benzineversies op 16 inch rollen. De plug-in hybride krijgt ook uitgebreidere verkeersbordherkenning.

Conclusie

Kort samengevat zouden wij voor de simpelste versie van de plug-in hybride Sports Tourer gaan. De vanafprijs is 41.699 euro en daar blijft het bij, want de rode lak is gratis, evenals de upgrade van Level 2 naar Level 3.

De belangrijkste reden om 3250 euro méér te betalen voor de Level 4-uitvoering, is normaal de adaptieve cruise control. Maar zoals gezegd heeft elke stekkerhybride de adaptieve snelheidsregelaar standaard. Dan verkoopt Opel ook nog een sportieve GSe-versie met 225 pk, maar dat extra vermogen hebben wij niet nodig. Misschien tikken we wel 299 euro af voor een krachtiger boordlader. Want we gaan vaak opladen en dan schiet het tenminste een beetje op.

