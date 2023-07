Waarom mag je bij deze zelfrijdende Volkswagen ID. Buzz-taxi niet instappen?

Niet alleen het uiterlijk van de Volkswagen ID. Buzz is spannend, ook technisch gebeuren er bijzondere dingen. Volkswagen experimenteert zelfs met een zelfrijdende Buzz-taxi, al mag je niet zomaar instappen.



De laatste tijd is Volkswagen wat minder positief in het nieuws vanwege de achterblijvende vraag naar elektrische auto’s. Voordat je denkt dat het alleen maar kommer en kwel is in Wolfsburg, zo is het niet. Zo is de elektrische Volkswagen ID. Buzz een schot in de roos. Het is een belangrijke auto voor toekomstige ontwerpen. Volkswagen moet weer een love brand worden, zei CEO Thomas Schäfer in het voorjaar, en de ID. Buzz is een mooi voorbeeld van wat hij bedoelt.



Ook voor jou?

Als je voor werk of vakantie in München bent, moet je niet verbaasd zijn als je een Volkswagen ID. Buzz ziet rijden waarbij de bestuurder een dutje doet of de krant leest. Het merk test daar al twee jaar robottaxi’s, die voor het eerst ook echte mensen vervoeren. Volkswagen heeft een speciale onafhankelijke afdeling die zich bezighoudt met de toekomst van (elektrisch) vervoer in de stad: MOIA. Vervoer in de toekomst moet schoner (en dus elektrisch) en efficiënter, zodat je binnensteden beter bereikbaar zijn. En MOIA kijkt hoe dat moet gebeuren.



Benieuwd naar zo’n ritje in een autonoom rijdende taxi? Je kunt niet zomaar instappen, dat is nu alleen nog voorbehouden aan een speciale groep 'uitverkorenen'. Het gaat onder meer om overheidsfunctionarissen en journalisten. In de toekomst wil Volkswagen in meerdere steden een netwerk hebben van zelfrijdende ID. Buzz'en. Hamburg moet de eerste stad zijn waar ze echt gaan rondrijden. De planning is dat het in 2025 al gebeurt.



ID. Buzz level 4 autonoom rijden



De Volkswagen ID. Buzz kan autonoom rijden op niveau 4, al is dat nog niet toegestaan in de EU. Op afgesloten testtrajecten, zoals snelwegen, neemt de auto de besturing permanent van je over. De bestuurder kan in principe met zijn handen over elkaar zitten of een puzzeltje maken. Ook in de stad kan de auto zelf rijden. Wel moet er een bestuurder aanwezig zijn met rijbewijs. Want als het weer te slecht wordt, is de waarneming van de gebruikte camera's en lasersystemen nog niet optimaal.

Auto’s met level 4 autonoom rijden, hebben dus nog gewoon pedalen en een stuur. Op autonoom rijden level 5 - het hoogste niveau- is zelfs dat niet meer nodig en hoeft niemand in de auto een rijbewijs te hebben.