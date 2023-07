Zo ziet de nieuwe politiecamera of jij stiekem aan het appen bent

Je telefoon gebruiken tijdens het autorijden is gevaarlijk en verboden. De politie en het openbaar ministerie hebben vijftig slimme camera's aangeschaft die de pakkans van appen in het verkeer verhogen tot 95 procent.

De nieuwe camera’s staan op een driepoot en worden hoog opgesteld. Ze filmen door de voorruit van auto's en gebruiken speciale software om bestuurders die een apparaat in de hand hebben te herkennen. Overigens worden bestuurders zelf - door de scherpe hoek waarin de camera beelden schiet - niet herkenbaar in beeld gebracht in verband met de privacywetgeving.



Camera bepaalt niet zelf

De camera’s mogen dan geavanceerd zijn, ze beoordelen niet of een bestuurder in overtreding is - we gokken omdat dit te foutgevoelig is. In plaats daarvan worden beelden van mogelijke overtreders doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau, waar een medewerker bepaalt of een bestuurder daadwerkelijk een telefoon vasthoudt. Op basis daarvan wordt een boete uitgedeeld. Deze is met 380 euro per overtreding niet mals. En naar alle waarschijnlijkheid loopt dit bedrag volgend jaar alleen maar op.

Voordelen van de slimme camera’s

Een groot voordeel van de camera’s (vanuit het standpunt van de politie) is dat ze niet vast op een plek komen te staan, maar verplaatsbaar zijn. Daardoor kunnen ze langer een wegtraject controleren, of juist flexibel worden ingezet. Dit controleren gaat trouwens volautomatisch, waardoor het niet nodig is om een agent bij de camera te plaatsen. Dit scheelt enorm in mankracht en werkdruk voor de politie.

Al eerder getest

Overigens zijn de camera’s niet volledig nieuw. In 2021 werden er al tests uitgevoerd met de techniek en de resultaten zijn veelbelovend: de pakkans van appen achter het stuur was maar liefst 95 procent! Met de 50 camera’s die verplaatsbaar zijn en weinig mankracht kosten kan de politie dus in één klap veel meer automobilisten die appen betrappen. Gecombineerd met het torenhoge boetebedrag zou je denken dat bestuurders het wel uit hun hoofd laten om nog te appen achter het stuur …

Alarmerende cijfers

En dat is hard nodig. Uit cijfers van de politie blijkt dat in 2022 maar liefst 115.575 automobilisten zijn beboet omdat ze hun telefoon in hun hand hadden tijdens het autorijden. Dat was een toename van ruim 35 procent ten opzichte van 2021, toen dezelfde boete 85.329 keer werd uitgedeeld.