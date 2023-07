Fiat Topolino (2023): je raadt nooit hoe klein deze leuke stadsauto is

De Fiat Topolino is de kleinste Fiat ooit. Als je hierna in een klassieke Fiat 500 stapt (je weet wel, het rugzakje), dan heb je het idee in een grote Lancia Thesis te zitten, zo pietepeuterig is de Topolino. Maar de kleine Topolino zou zomaar een groot succes kunnen worden ...

De klassieke Fiat 500 kom je nog steeds tegen in Italiaanse steden. Hier is de verkeerschaos nog groter dan tijdens de caravanrace van het vroegere televisieprogramma Te land, ter zee en in de lucht. Het 2,9 meter kleine karretje is dan ook ideaal; je piept overal tussendoor. Maar dat pruttelende tweetaktmotortje kan niet meer in de stad.

Dus heeft Fiat de Topolino onthuld. Die is vernoemd naar de Topolino uit de jaren 30 maar moet vooral doen wat de oude 500 vroeger deed: zoveel mogelijk Italianen vervoer bieden.

Fiat Topolino krijgt meeste hartjes

Toen we de eerste foto's van de Topolino zagen, waren we op slag verliefd. Het is in de basis een Citroën Ami en Opel Rocks Electric. Dat zijn ook dotjes om te zien maar de Fiat scoort wat ons betreft de meeste hartjes. Toen we tijdens de onthulling in Turijn naast een Topolino stonden, moesten we een beetje grinniken, maar niet van verliefdheid. Want wat is-ie klein! Slechts 2,41 meter, kleiner dan de oude 500. Daarmee is het zover wij weten de kleinste Fiat ooit.

Topolino is brommobiel

Maar hoe aandoenlijk ook, feitelijk is de Topolino een elektrisch brommobiel en heb je er op de A2 niks aan. Rijden mochten we nog niet (om daar een indruk van te krijgen verwijzen we je door naar onze Opel Rocks-e review), maar erin zitten wel. De twee stoeltjes zitten hard, maar zijn ook niet bedoeld voor lange ritten. Het interieur is erg basic en bestaat vooral uit hard kunststof.

De met stof beklede bovenkant van het dashboard fleurt de boel wat op en kan worden geopend om er spulletjes onder te leggen. Fiat noemt het de Dolcevita Box. In de enorme kaartenvakken passen gemakkelijk twee flessen chianti (of mineraalwater). Wie ook pasta wil meenemen, kiest voor het bagagerekje achterop met bijpassende koffer.

Wel of niet naar Nederland

Soms blijft liefde onbeantwoord. Dat zou zomaar eens kunnen gebeuren met de Topolino. Want of het kleintje ook naar Nederland komt, was tijdens de onthulling nog niet officieel bekend. Waarschijnlijk wel, vertrouwde een woordvoerder van Fiat Nederland ons toe. Mocht dit het geval zijn, reken dan op een prijs van minder dan 10.000 euro.

In Italië kost de Topolino 9890 euro, maar kun je ook voor 39 euro per maand een abonnement afsluiten. Maar met een topsnelheid van 45 km/h word je uiteindelijk zelfs ingehaald door een klassieke Topolino uit de jaren 30. Het piepkleine accupakketje van 5,4 kWh is goed voor een actieradius van 75 kilometer in de stad.



Nog iets mafs

Als je minimaal 16 jaar bent en een brommerrijbewijs hebt, mag je de weg op. Er is een dichte en een nog leukere open versie Dolcevita, met roldakje en waarbij het portier is vervangen door een touw. Dat geeft een cabriogevoel als je met zomerse temperaturen langs de Italiaanse Amalfi-kust zoeft, maar is ook handig als je in Nederland weer overvallen wordt door een zomerstorm. Dan kun je het tweezittertje ergens aan vastknopen.

Airco ontbreekt, maar je houdt het hoofd koel met het ventilatortje op het dashboard. Nog iets mafs: de Topolino kun je ook bestellen met een buitendouche.

That's amore

Daags na de onthulling van de Topolino, liepen we nog That's amore te neuriën, de hit uit de jaren 50 van Dean Martin. De Topolino is dan ook de snoeperigste Fiat sinds tijden, waarbij zelfs de charmes van de oude 500 verbleken. Toch vinden we hem vooral in Italië thuishoren. Hier zijn de steden groter, nog chaotischer en vrije parkeerplekken nog schaarser. Bovendien barst het van de supersmalle straatjes.

In Nederland is er ook wel een markt voor, maar die beperkt zich waarschijnlijk tot het poenerige Amsterdam-Zuid. Mocht heel Nederland in een Topolino willen rijden, dan wordt het wel eentonige boel op de weg; de enige kleur is het 'verde vita' van de foto's.