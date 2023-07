Tesla-concurrent: “Elektrische auto van de toekomst heeft maximaal 400 km range nodig"

Lucid bouwt elektrische auto’s met een indrukwekkende actieradius van 725 kilometer. Waarom zegt dan juist Lucid-CEO Peter Rawlinson dat de elektrische auto van de toekomst maximaal 400 kilometer actieradius nodig heeft?

Dat zei de topman in gesprek met het Britse Auto Express. Automerken zouden zich volgens Rawlinson moeten richten op kleinere batterijpakketten voor hun EV’s om de kosten te drukken. Op die manier komen er steeds meer betaalbare elektrische auto’s van rond de 25.000 dollar. Dit is volgens hem een cruciale stap om de massa in elektrische auto’s te krijgen.

Alle opvallende uitspraken uit de autowereld in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Focus op efficiëntie

Om toch een respectabele actieradius van om en nabij 400 kilometer uit de kleinere accupakketten te persen, predikt Rawlinson voor meer focus op efficiëntie: “Een van de belangrijkste stappen om elektrisch rijden naar de massa te brengen is het verkleinen van de batterijpakketten. Mijn visie is: kunnen we 10 kilometer per kilowattuur halen? Momenteel is 7,5 kilometer per kilowattuur het maximum.”

“De elektrische auto van de toekomst heeft maar maximaal 400 kilometer range nodig”, gaat Rawlinson verder. “De gemiddelde consument heeft zelfs aan 250 kilometer genoeg. Als we een efficiëntie van 10 kilometer per kilowattuur kunnen bereiken, zou een accupakket van 25 kWh al voldoende zijn. Zo’n accupakket is al te produceren vanaf 4000 dollar.”

EV van 25.000 dollar bouwen is verschrikkelijk

Door te besparen op de productiekosten van een accupakket, kunnen dus steeds meer betaalbare elektrische auto’s worden gemaakt. Zelf heeft Lucid volgens Rawlinson echter totaal niet de intentie om een goedkope EV te ontwerpen. Hij noemt het zelfs ‘verschrikkelijk’ om een EV van 25.000 dollar te bouwen.

Lucid richt zich volgens de topman op het faciliteren van elektrische technologieën en kennis aan autoproducenten. Om die reden ging het Amerikaanse bedrijf een aantal weken terug een samenwerking aan met Aston Martin. De Engelsen gaan door de deal de komende jaren meerdere elektrische auto’s op de markt brengen met technologieën en onderdelen van Lucid.

Concurreren met Tesla

Alhoewel er geen Lucid van 25.000 dollar gaat komen, wil het merk wel goedkopere EV’s gaan produceren dan het nu doet (de Lucid Air is in Nederland verkrijgbaar vanaf 115.000 euro). Dat begint met een grote elektrische suv genaamd de Lucid Gravity in 2024. Daarna wil de EV-producent Tesla het vuur aan de schenen leggen met een concurrent voor de Tesla Model 3 en Tesla Model Y. Deze nieuwe Lucid-modellen hebben volgens Rawlinson een richtprijs van tussen de 48.000 en 50.000 dollar. Rekening houdend met de wisselkoers en 21 procent btw, komt dat neer op zo'n 55.000 euro.