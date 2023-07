Waarom dit enorme Westerse land klaar is met de elektrische auto

De verkoop van elektrische auto’s zit wereldwijd in de lift. Canada is echter een van de landen waar EV’s nog niet echt willen aanslaan. De populariteit van auto’s met een elektrische aandrijflijn daalde zelfs significant.



Dat blijkt uit een onderzoek van de Canadese tak van data-analysebureau J.D.Power. Het bedrijf vroeg in april en mei bijna 5000 Canadezen naar hun standpunt omtrent EV’s. Daaruit blijkt dat 66 procent van de ondervraagden het ‘zeer onwaarschijnlijk' of ‘enigszins onwaarschijnlijk’ noemt dat ze voor hun volgende auto een ​elektrische auto overwegen. Vorig jaar was dit nog 53 procent.

Canada blijft achter bij de VS

Momenteel zou dus maar 34 procent van de Canadezen een elektrische auto overwegen. En dit percentage daalt jaarlijks. Daarmee loopt het land flink achter op de Verenigde Staten. Volgens het onderzoek van de Amerikaanse tak van J.D. Power overweegt maar liefst 61 procent van de Amerikaanse ondervraagden een EV als volgende auto.

Actieradius en prijs zijn grootste bottlenecks

J.D. Ney - directeur van de automobiele afdeling van J.D. Power Canada - denkt te weten waarom Canadezen nog niet warmlopen voor EV’s: "Consumenten in Canada zijn nog steeds niet overtuigd wat betreft elektrificatie van auto's", zo maakte de topman duidelijk. "Toenemende zorgen over betaalbaarheid en infrastructuur hebben geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal consumenten dat zichzelf binnenkort in de markt ziet voor een elektrische auto."

Het meest gehoorde argument van de Canadese ondervraagden om niet voor een elektrische auto te gaan is de beperkte actieradius (63 procent). Ongeveer 59 procent vindt de hoge aankoopprijs het grootste probleem, terwijl 55 procent het gebrek aan laadstations aandraagt als argument.

Minder EV’s verkocht

De scepsis rondom elektrische auto’s is ook daadwerkelijk te zien in de verkopen van EV’s in Canada. Volgens S&P Global daalde het aantal emissievrije voertuigregistraties in Canada in het eerste kwartaal van 2023 ten opzichte van een recordhoogte eind vorig jaar. Bedroeg het gecombineerde marktaandeel van elektrische auto’s en plug-in hybride modellen in vierde kwartaal van 2022 nog 10,2 procent, in het eerste kwartaal van dit jaar kromp het naar 9,1 procent.



Elektrische auto private lease

Als jij je zorgen maakt over de betaalbaarheid van elektrische auto's, dan ken je vast onze private lease vergelijker nog niet. Daarmee kun je voor een vast maandbedrag een nieuwe elektrische auto private leasen. Met private lease wordt verzekering, wegenbelasting, aankoop, onderhoud en afschrijving gebundeld in één bedrag. Je hoeft enkel nog maar voor de stroom te zorgen.