Onderzoek bewijst: Audi S4-rijders zijn de grootste brokkenpiloten

Een Amerikaanse verzekeraar heeft een grootschalig onderzoek opgezet om de auto’s te identificeren die het meest bij ongelukken betrokken zijn. De grote winnaar (of verliezer) van 2023? De Audi S4.

Dat bericht Autoblog op basis van een rapport van Amerikaanse verzekeraar Insurify. Het rapport is gebaseerd op meer dan 4,6 miljoen verzekeringsaanvragen. Autobezitters die een verzekeringsaanvraag doen, moeten hierin aangeven of ze eerder bij een ongeluk betrokken zijn geweest.

Daarbij is belangrijk of het ongeluk door hen of door iemand anders is veroorzaakt. Zo berekent Insurify welk percentage van autobezitters verantwoordelijk is geweest voor een ongeluk. In 2023 was 7,6 procent van de Amerikaanse chauffeurs in de voorgaande 7 jaar betrokken bij ten minste één ongeval door schuld.

Audi S4 is de winnaar

In het uitgebreide rapport worden bestuurders van de Audi S4 naar voren geschoven als de grootste brokkenpiloten: maar liefst 11,7 procent van de S4-bezitters gaf in de verzekeringsaanvraag aan eerder een ongeluk te hebben veroorzaakt.

Insurify heeft daar ook een verklaring voor gevonden. Volgens het bedrijf hoort de Audi S4 - die 350 pk sterk is - bij de modellen die in de Verenigde Staten de meeste boetes verzamelen. Het rijgedrag dat daarbij hoort, is een van de redenen dat de S4 bij 54 procent méér ongelukken betrokken is dan het nationale gemiddelde.

Een aantal onbekenden en Aziaten

Verder zien we in de lijst een aantal auto’s die voor ons onbekend zijn. Zo wordt de tweede plek bezet door de Scion iA, een versie van de Toyota Yaris die werd geïntroduceerd onder een submerk van Toyota. Verder zien we op zowel plek 3 (Volt) als plek 8 (Silverado LD) een Chevrolet terug.



Ook valt op dat Subaru drie keer in de lijst staat. Dit wekte verbazing bij ons op door het geitenwollensokken-imago dat het merk heeft. Het is echter minder verwonderlijk als je ziet dat het gaat om de WRX en Impreza - de sportieve modellen van Subaru. Auto’s uit Azië zijn sowieso goed vertegenwoordigd in de lijst, aangezien ook de Hyundai Veloster N, Toyota GR86 en Kia Niro zijn terug te vinden.

De volledige top 10 brokkenpiloten

Het percentage van bestuurders die eerder een ongeluk veroorzaakten, staat erbij.