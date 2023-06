93 procent Europese autokopers wil nog steeds geen elektrische auto

De Europese associatie van autofabrikanten ACEA meldt over mei 2023 een forse toename van het aantal nieuw verkochte elektrische auto’s. Maar kijken we beter naar de cijfers, dan blijkt dat EV’s benzine- en dieselauto’s nog lang niet hebben ingehaald.

Vergeleken met mei 2022, groeide de automarkt in de EU met 18,5 procent, tot ongeveer 940.000 stuks. Gemeten vanaf januari springt 2023 er ook positief uit ten opzichte van vorig jaar, met een groei van 18 procent tot 4,4 miljoen auto’s. Ten opzichte van het laatste pre-coronajaar (2019) loopt de verkoop echter nog 1,3 miljoen stuks achter.

EV in de lift

Het marktaandeel van elektrische auto zit flink in de lift; het steeg van 9,6 tot 13,8 procent, wat overeenkomt met 129.847 stuks. In Nederland steeg de verkoop van volledig elektrische auto’s het sterkst (+118 procent). Ook Zweden (+82,6 procent) en Frankrijk (+48,7 procent) lieten forse EV-groeicijfers zien.



Meer diesels dan elektrische auto’s

Toch kent de EU nog altijd meer dieselliefhebbers dan EV-fans. Ondanks een lichte teruggang, werden er in mei 2023 nog ruim 134.000 dieselauto’s verkocht (marktaandeel 14,3 procent). Benzine is nog altijd de meest geliefde brandstof onder Europese autokopers: 342.806 auto’s, marktaandeel 36,5 procent. Tel je diesel en benzine bij elkaar op, dan blijkt dat bijna 51 procent van de nieuw verkochte auto’s nog een traditionele aandrijflijn heeft.

Hoera voor de hybride

Net als de elektrische auto, is ook de (stekkerloze) hybride in opmars; met 25 procent marktaandeel (234.380 auto’s) nestelt de hybride zich tussen de benzine- en dieselauto in. Plug-in hybrides doen het veel minder goed. Het marktaandeel zake van 8,8 tot 7,4 procent (ca. 69.500 auto’s). Dat is voor een groot deel te wijten aan de afschaffing van de fiscale stimuleringsmaatregelen in Duitsland, de grootste markt voor stekkerhybrides. Dan rest nog 3,1 procent voor ‘overige’ aandrijflijnen.



Elektrische auto heeft nog lange weg te gaan

Ondanks de forse opmars van elektrische auto’s, wil bijna 93 procent van de autokopers in de EU er nog steeds niet aan. Ruim de helft van de EU-burgers gaat zelfs nog altijd voor een vertrouwd benzine- of dieselmodel.



Wie elektrificatie van het wagenpark toejuicht, kan hier tegenin brengen dat bijna de helft van het aantal nieuw verkochte auto’s een of andere vorm van elektrificatie heeft. En als je hybrides en plug-in hybrides beschouwt als opstapje naar een BEV, dan ziet het er nog florissanter uit. We zijn benieuwd hoe deze verhouding er over een jaar uitziet.