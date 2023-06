Nio geeft met deze elektrische stationwagon Tesla het nakijken

Met de Nio ET5 Touring neemt Nio een voorsprong op zijn concurrenten Audi, BMW en Mercedes. En ook Tesla kan jou niet geven wat Nio met de Nio ET5 Touring wel kan, namelijk een luxe elektrische stationwagon voor het hele gezin.

Wie zijn zinnen heeft gezet op een nieuwe elektrische stationwagon, kan zijn opties op één hand tellen. Je hebt de MG5 Electric, de Volkswagen ID.7 Variant en de peperdure Porsche Taycan Sport Turismo, maar dan heb je het wel gehad.

De aangekondigde Peugeot e-308 SW en Opel Astra Electric Sports Tourer zijn nu nog niet leverbaar. Bovendien zitten deze elektrische stations in een lager segment dan de elektrische stationwagon die Nio nu presenteert. Kortom: de Nio ET5 Touring heeft voor nu het rijk alleen.

Nio ET5 Touring bagageruimte: tot 1300 liter

Om maar met het belangrijkste aspect van een stationwagon te beginnen, de bagageruimte van de Nio ET5 Touring bedraagt 450 tot 1300 liter. Dat is meer dan de reguliere Nio ET5 heeft, maar niet zoveel als de MG5 (479 tot 1367 liter). Maar de ET5 Touring heeft iets achter de hand, namelijk 42 liter opbergruimte ónder de bagagevloer. Dan kom je uit op 492 liter en wint de Nio alsnog.



Als je de achterbank van de Nio ET5 Touring neerklapt (40/20/40), ontstaat een bagageruimte van 1300 liter. Nog niet zoveel als een BMW 5-serie Touring (1560 liter) maar die rijdt niet elektrisch. De bagageruimte heeft een vlakke laadvloer, een lage tildrempel, twee riemen om een tas aan te bevestigen en een draagbare zaklamp. De achterklep heeft geïntegreerde haakjes waar je iets aan kunt hangen zodra die geopend is. Nio noemt een wetsuit als voorbeeld. De zwarte dakrails zijn standaard. Het trekgewicht bedraagt 1400 kg.



De hoofdruimte op de achterbank is met 17 mm toegenomen in vergelijking tot de gewone Nio ET5. Ook de stationwagon is uitgerust met een enorm glazen dak dat niet gehinderd wordt door een dwarsbalk boven de voorstoelen en daardoor een onbelemmerd uitzicht biedt op de lucht.

Actieradius van de Nio ET5 Touring

Net als bij de Nio ET5 sedan leveren de twee elektromotoren van de Nio ET5 Touring een vermogen van 490 pk. En ook nu kun je kiezen uit twee accupakketten: 75 en 100 kWh. De actieradius bedraagt 435 respectievelijk 560 kilometer (WLTP). Uiteraard kun je ook de batterij swappen bij een van de Power Swap Stations, maar laden kan ook.

De prijzen van de Nio ET5 Touring beginnen bij 51.900 euro, maar let op: dit is zonder de batterij die je nog eens 169 euro (75 kWh) of 289 euro (100 kWh) per maand kost. De prijzen met batterij bedragen 63.900 euro (75 kWh) en 72.900 euro (100 kWh).

De Nio ET5 Touring is vanaf nu te bestellen. De levering start medio oktober van dit jaar.