Waarom gelooft Tesla niet in accuwisselstations? 13 weetjes over de wisselbare batterij

Het idee van een accuwisselstation voor elektrische auto’s bestaat al ruim honderd jaar. Maar het concept is nog nooit uitgegroeid tot een daverend succes. Waar komen we vandaan en hoe pakt Nio het aan?

1. In 1910 verkocht een Amerikaanse energieleverancier al elektrische auto’s met een verwisselbare batterij (gevuld met hun stroom). Je betaalde per gereden kilometer, plus een maandelijkse bijdrage voor onderhoud en parkeren.

2. Vijf jaar eerder werd voor 600 elektrische taxi’s in New York een schaatsbaan omgebouwd tot drive-in batterijwisselstation.

Better Place en de Renault Fluence

3. In 2012 opende Better Place een wisselstation bij Schiphol voor tien taxichauffeurs met een Renault Fluence.

4. Dat wisselstation leek op een wasstraat en dat was het ook … een beetje. Want voordat de accuwissel plaatsvond, werd de onderkant van de auto gereinigd.

5. Geen grap: de techniek waarmee de luchtmacht bommen in een F-16 laadt, nam Better Place 1-op-1 over voor zijn batterijwisselsysteem.

6. 5 minuten is de standaardtijd voor een accuwissel. Maar een Better Place-locatie in Japan had de vaart erin en klokte gemiddeld 59,1 seconden.

Wat heeft Tesla tegen accuwisselstations?

7. Tesla opende eind 2014 de deuren van een accuwisselstation. Voor dit testproject waren circa 200 Tesla Model S-rijders uitgenodigd en maar vijf kwamen opdraven.

8. Volgens Elon Musk zitten Tesla-rijders niet te wachten op accuwisselstations, want opladen bij de Superchargers gaat snel genoeg.

Nio Power Swap Station

9. Een Nio Power Swap Station kan in theorie 312 swaps per dag uitvoeren. Dat komt neer op 4 minuten en 37 seconden per batterijwissel.

10. Elk station kan maximaal 13 batterijen bewaren en opladen. De accupakketten zijn 75 of 100 kWh groot en passen in elke Nio. Het bedrijf werkt nog aan een ‘zomervakantiebatterij’ van 150 kWh die je kortstondig huurt voor de rit naar Zuid-Spanje.

11. Het opladen gaat relatief langzaam (20 tot 80 kW) en dat is goed voor de levensduur van de batterij. Ook wordt het stroomnet minder belast. Nog een manier waarop Nio de batterij ontziet, is door hem op te laden tot 90 procent. Je krijgt dus een bijna volle batterij mee.



12. De eerste vijf wisselstations van Nederland staan in Tilburg, Apeldoorn, Den Hoorn, Utrecht en Harmelen. Het doel is een landelijk dekkend netwerk.

13. In de tweede helft van januari - tijdens Chinees Nieuwjaar - wisselde Nio in China maar liefst 906.056 lege batterijen voor volle. Daar draaien nu al meer dan duizend Power Swap Stations.