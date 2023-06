Met dit aanvalswapen maakt de Mitsubishi Colt (2023) een comeback in Nederland

Na bijna tien jaar afwezigheid, is de Mitsubishi Colt terug in Nederland. Maar helemaal nieuw is de hatchback niet. De nieuwe Colt (2023) is namelijk niets meer of minder dan een Renault Clio. Toch kan de Colt wel eens een serieuze concurrent worden en wel om het volgende.

Het instapmodel van de nieuwe Mitsubishi Colt is de driecilinder 1.0L MPI met 67 pk. Die atmosferische aandrijflijn vind je niet in de Renault Clio. De nieuwe Colt wordt hierdoor waarschijnlijk goedkoper dan de Clio (de prijzen maakt Mitsubishi nog bekend). Tel hier de langere garantietermijn van vijf jaar van Mitsubishi bij op (Renault geeft twee jaar) en je hebt het aanvalswapen van de Colt te pakken: meer zekerheid voor minder geld.

Trucje

Dat de nieuwe Mitsubishi Colt gebaseerd is op de, overigens onlangs vernieuwde, Renault Clio heeft alles te maken met de alliantie waarvan beide merken deel uitmaken. Mitsubishi had plannen om Europa te verlaten maar kan nu blijven omdat het gebruik kan maken van de technologie van Renault. Dat is goedkoper dan zelf een B-segmentauto ontwikkelen. Dit trucje paste Mitsubishi al eerder toe met de Mitsubishi ASX die feitelijk een Renault Captur is.



Mitsubishi Colt: 3 motoren

De nieuwe Mitsubishi Colt is leverbaar met de turboloze 1.0 en twee andere motoren die wel in de Renault Clio te vinden zijn:

Mitsubishi Colt 1.0L MPI-T (turbo) met 91 pk

Mitsubishi Colt 1.6L Hybride met 143 pk

Drie keer kijken

De hybride Mitsubishi Colt telt een viercilinder benzinemotor, twee elektromotoren en is standaard uitgerust met een automaat. Net als de gefacelifte Clio heeft de Colt standaard een digitaal instrumentarium en een groot multimediascherm (7- of optioneel 9,3-inch) in het midden van het dashboard.

Plus een design dat als twee druppels water lijkt op dat van de Clio. De enkele verschillen die er zijn, moet je aan de voorzijde en achterzijde van de Colt zoeken. Net als bij de ASX zit de achteruitrijcamera als een pukkel op de achterklep terwijl die bij de Clio keurig weggestopt zit achter het Renault-logo.

Mitsubishi Colt: goede reputatie

Achter valt vooral op dat Renault de modelnaam Clio op de achterklep uitspelt en Mitsubishi zijn merknaam. Wellicht omdat Mitsubishi denkt dat na bijna tien jaar afwezigheid de naam Colt zijn vergeten, maar vergis je niet: de Colt was in Nederland tamelijk succesvol en had een goede reputatie, vooral op het gebied van betrouwbaarheid.

Vooral de tweede generatie Colt uit de jaren 80 kwam je veel op de weg tegen. Mitsubishi Nederland verkocht in 1987 bijna 6400 exemplaren. Dat is bijna net zoveel als de Volkswagen Polo toen over de toonbank ging. Dat maakte de Polo later ruimschoots goed, maar dat terzijde.

De nieuwe Mitsubishi Colt staat vanaf de herfst van 2023 bij de dealer.