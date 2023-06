Wil je liever een Rolls-Royce of deze 3 peperdure autogadgets?

Als je rijk bent, kun je behalve dure auto’s ook kostbare autogadgets aanschaffen. Gave spullen die met auto’s te maken hebben. Zoals deze drie gadgets die samen meer kosten dan een Rolls-Royce.

Deze producten komen uit de lifestyle-rubriek van Auto Review - twee pagina's vol meuk voor mannen. We noemen de hieronder afgebeelde spullen 'gadgets', maar niet overal zit een stekker aan. Maar om het nou 'hebbedingetjes' of 'snuisterijen' te noemen, dat kunnen we niet over ons autohart verkrijgen. Dus hier zijn drie peperdure autogadgets:



Train zoals Max

Als je de Chesterfield-bank in je mancave een klein beetje opschuift, heb je precies ruimte genoeg voor deze 4,10 bij 2,00 meter grote racesimulator. En als je van het prijskaartje schrikt, weet dan dat Max Verstappen traint in een bijna identiek exemplaar. Alles zit erop en eraan: van de benodigde pc tot de monitor, het stuur, de pedalen en de speakers. En als je meerdere van dit soort racesimulatoren koopt, kun je tegen elkaar racen. Klinkt tof hè? Dan mag je nu naar de prijs kijken …

118.000 euro op www.f1authentics.com

Koffietafel met Ferrari-motorblok

Welke TopGear-liefhebber heeft niet op het punt gestaan een autostoel op te pikken bij de sloop en er een huiskamer­fauteuil van te maken – zoals op de set van het bekende autoprogramma? Ook hadden Clarkson, Hammond en May een oud motorblok als koffietafel. Hoe gaaf zou het zijn om daarvoor de V12 van een Ferrari te gebruiken? Zo’n creatie ging onlangs onder de hamer bij RM Sotheby’s, dus nu weten we dat zo’n geintje ongeveer 27.500 euro moet kosten.

Geveild voor 27.500 euro door www.rmsothebys.com

Draagvleugelboot met Polestar-parts

Niet alles wat Polestar maakt is stoer. Zo bestaat er een hemelsblauw bromfietsje waaraan Polestar heeft gewerkt. Voor 5300 euro ben je het clowntje van de woonwijk. Dit maakt Polestar helemaal goed met deze moddervette draagvleugelboot. De Candela C-8 gebruikt accu’s en technologie van Polestar om elektrische speedboten het nakijken te geven. De 69 kWh-batterij van een Polestar 2 zorgt voor een actieradius van 57 zeemijl (105 km) bij een kruissnelheid van 22 knopen (40 km/h). De topsnelheid bedraagt 30 knopen. Snelladen behoort ook tot de mogelijkheden.

vanaf 330.000 euro op www.candela.com