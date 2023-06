Jan na bijna 450.000 km in de Citroën C6: "Deze gaat nooit meer weg"

Voor citrofielen als Jan Nagtegaal komt de Citroën C6 in 2005 als geroepen. Eindelijk weer een eigenzinnige berline à la DS en CX! Maar in plaats van een million seller wordt de nieuwkomer een peperdure flop. Jan herkende het talent van de auto wel onmiddellijk en rijdt al 15 jaar Citroën C6.

Waar vind je ze nog, mensen die hun hele automobiele leven trouw blijven aan hetzelfde merk? In Velp bijvoorbeeld, in de persoon van Jan Nagtegaal. Al op zijn zeventiende kocht hij zijn eerste Citroën. Het was een oude Ami 8, die Jan zelf opkalefaterde. Na de Ami volgden nog een heleboel andere auto’s, en allemaal droegen ze de double chevron in hun grille.



Via GS’en, GSA’s en BX’en had Jan zich in 1999 opgewerkt tot de top van het modellengamma. “Ik reed destijds naar volle tevredenheid in een Citroën XM, maar toen het studiemodel C6 Lignage in 1999 op de salon van Genève stond, vond ik dat het mooiste wat ik ooit gezien had aan auto’s. Ik was dus al snel verkocht.”

Citroën C6 Lignage wijst weg weg uit identiteitscrisis

Met de C6 Lignage laat Citroën zien dat het zich een weg wil banen uit zijn identiteitscrisis van dat moment. De karakteristieke Citroën XM en de Xantia hadden niet het gedroomde succes gebracht en zitten aan het eind van hun carrière. Aan de onderkant van het programma figureren de weinig inspirerende Citroën Xsara en de Saxo. Met de C6 Lignage - ontworpen door de Brit (!) Mark Lloyd - wil PSA aangeven dat Citroën nog steeds toplimousines à la DS en CX bouwt.



“De Citroën C6 Lignage vond ik het mooiste wat ik ooit gezien had”





De modelnaam van de conceptcar verwijst naar de vooroorlogse C6 (1928-1934), de eerste Citroën met een zescilinder motor. Naast ruim en comfortabel, is de historische C6 ook zeer betrouwbaar en laat hij prima verkoopcijfers zien. Met de toevoeging Lignage (afstamming) aan de naam van het showmodel, wilde Citroën een link leggen met de oer-C6.



Onder oudere Citroën-­liefhebbers is die eerste C6 nog steeds een cultmodel, zo heeft ook Jan ervaren: “Tijdens een vakantie in Frankrijk met onze eerste C6 werden mijn vrouw en ik bijzonder enthousiast begroet door de hoteleigenaar. De man sleepte ons vervolgens mee naar een grote schuur, waar onder meer de vooroorlogse C6 onder een doek stond.”

Productiemodel C6 blijft dicht bij concept



Op zijn eerste C6 had Jan Nagtegaal trouwens lang moeten wachten. Het duurt tot 2005 voordat de productieversie van de C6 er is. Daarbij zijn het glazen dak en de zelfmoorddeuren achter van het studiemodel gesneuveld en het ­interieur is conservatiever. Het profiel van het studiemodel is wel bewaard gebleven, evenals de op de Citroën CX geïnspireerde holle ­achterruit en de typische lampunits. En voor citrofielen het allerbelangrijkste: de geavanceerde hydropneumatische vering is ook gehandhaafd.



Jan vond ook de definitieve C6 geweldig. Dat werd zeker niet minder toen hij hem in 2005 voor het eerst in het echt zag. “Mijn vrouw en ik waren voor een korte vakantie in Frankrijk toen we tijdens een wandeling langs een groot omheind paleis kwamen. Daar stond zowaar een zwarte C6 op de oprijlaan. Nadat we de auto op een afstandje hadden bewonderd, kwamen we erachter dat we bij het presidentieel paleis stonden, met de nieuwe dienstauto van Jacques Chirac voor de deur.”

Citroën C6 nieuw net zo duur als een dikke Mercedes



Wanneer Citroën de C6 in Nederland op de markt brengt, schrikt iedereen van de prijzen. Die waren deels zo hoog als gevolg van de dure productiemethode met dedicated teams die samen de hele auto in elkaar zetten. Dat zorgt voor een hoog afwerkingsniveau, maar kost ook veel geld.



Voor de instapper met viercilinder dieselmotor moet de Nederlandse koper ruim 55.000 euro meebrengen. Het prijskaartje van de duurste versies passeert zelfs de 70 mille. Voor dat geld koop je in die tijd ook een dikke Mercedes E-klasse … De kopers staan dan ook niet in de rij. In zeven jaar tijd, worden maar 23.384 C6’en verkocht - niet eens de helft van het aantal dat zijn oude naam­genoot bereikte.

450.000 km met C6 HDI

De hoge prijzen houden zelfs fans als Jan een tijdje in bedwang. Tot 2007, want dan koopt hij in België een handgeschakelde C6 2.2 HDI met slechts 16.000 kilometer op de teller. Het is de ex van de directeur van de Citroën-dealer in Brussel. “Daarmee heb ik gereden tot er een paar jaar terug 450.000 kilometer op de teller stond. Het was een behoorlijk bedrijfszekere auto, waar ik ­weinig kosten aan heb gehad.”



“Een bijeenkomst van het C6-genootschap zorgde voor veel onrust; veel mensen dachten dat er een internationale topontmoeting plaatsvond”

Jan gebruikt zijn eerste C6 niet alleen om er duizenden zakelijke kilometers mee glad te strijken, er gleden ook vele toerritten onder de wielen door. “In 2018 hebben we als C6-genootschap een meerdaagse reis door Frankrijk georganiseerd. Met een ­internationaal gezelschap reden we met een dertigtal C6’en door het Loiredal. Op enkele auto’s wapperde links een nationale vlag en rechts de vlag van het C6-genootschap. Uiteindelijk parkeerde iedereen voor het kasteel waar we verbleven. Dat gaf nogal wat onrust in de omgeving; veel mensen dachten dat er een internationale topontmoeting plaatsvond. Maar wij waren het slechts, haha."

In gezelschap van staatshoofden



Op dezelfde tocht reden de C6-vrienden ook in konvooi door Parijs. Jan: "Daarbij hadden we geen centje last van het chaotische Parijse verkeer. Alle medeweggebruikers gaven ons eerbiedig voorrang, zelfs als zij groen licht hadden. Tot het moment dat een regiment luidruchtige motoragenten ons de doorgang belemmerde. Vervolgens passeerde er een andere stoet motoragenten, met in hun midden twee Citroëns C6: één met Franse vlaggen en één met Spaanse. Achteraf bleek het te gaan om de Franse president en de Spaanse koning die op staatsbezoek was.”

Total loss gereden



Helaas kwam er een paar jaar terug een ruw eind aan alle mooie ritten met Jans eerste C6 doordat de auto total loss werd gereden. Dat er als vervanger weer een C6 moest komen, daarover twijfelde Jan geen moment. “Ik vind de lijnen nog altijd schitterend, bovendien heeft-ie allerlei fraaie details, zoals de manier waarop de C-stijlen in het dak overgaan. Daarnaast blijft het comfort onovertroffen. Als ik een intensieve werkdag achter de rug heb en ik rijd in de C6 naar huis, dan ben ik uitgerust wanneer ik aankom. De stoelen in de auto zijn de beste vier die ik heb, maar ook het zachte onderstel en de stilte aan boord zorgen voor een oase van rust

Van een Franse burgemeester geweest



Omdat Jan veel minder is gaan rijden dan ­vroeger, gaat hij na het overlijden van de C6 HDI op zoek naar een benzineversie. Na een speurtocht van ongeveer een jaar is het wederom België waar Jan de auto van zijn keuze vindt, een C6 3.0 V6 Exclusive in de sprankelende kleur Bleu Mauritius. “Toen ik hem kocht, stond er 240.000 kilometer op de teller, inmiddels is dat ruim 250.000. Ik ben de vierde eigenaar en Nederland is ook het vierde land waar de auto is geregistreerd.

De eerste bezitter was een Franse burgemeester, daarna kwam de auto bij een ­Duitser terecht. Ik heb hem gekocht van de derde, Belgische eigenaar - een echte liefhebber. Het is de meest luxe uitvoering en dan ook nog voorzien van twee separate achterstoelen, in plaats van een achterbank. Voordeel is dat je ze elektrisch kunt verstellen, nadeel is dat je de rugleuningen niet naar voren kunt klappen. Een fiets achterin leggen, is er nu niet meer bij.”



Moderne snufjes Citroën C6



Afgezet tegen het bouwjaar, beschikt de C6 over veel moderne snufjes, zoals xenonkoplampen met bochtverlichting, een head-up display, dubbele beglazing en spraakgestuurde bediening. Jan: “Helaas luisteren de commando’s heel nauw. Je moet ze dus allemaal uit je hoofd leren.”



Dat de meeste actieve veiligheids­systemen nog ontbreken, vindt Jan geen bezwaar. “Dodehoekdetectie? Niet nodig, deze auto heeft geen dode hoeken! Wat er wel in zit, is een detectiesysteem in de voorbumper. Als dat in de gaten heeft dat je een voetganger aanrijdt, komt de motorkap een stukje omhoog, opdat het slachtoffer niet helemaal over de auto heen vliegt.”



Betrouwbaarheid en problemen Citroën C6



Behalve een lek stuurbekrachtigingsslangetje en een paar waarschuwingslampjes die loos alarm gaven, heeft Jan nog geen problemen met zijn ‘nieuwe’ C6 ondervonden. En dat terwijl hij hem toch gewoon als dagelijkse auto gebruikt. Naast de C6 heeft hij nog wel een hobbyauto voor plezierritjes: een Citroën 2 CV. Hoewel de 2 CV vele jaren ouder is, is het met diens onderdelenvoorziening beter gesteld dan met die van de C6.



De meeste technische zaken zijn nog wel te krijgen, maar voor specifieke C6-spullen is dat een ander verhaal. Zo moet je volgens Jan geen C6 met een gebarsten koplamp kopen, want om een nieuwe te vinden, ben je wel even bezig. En ook met de verkrijgbaarheid van de concave achterruit en de speciaal op het head-up display afgestemde voorruit is het droevig gesteld.



Onderdelen C6



Die schaarste drijft de onderdelenprijzen op. Vooral om die reden moet je volgens Jan rekening houden met een onderhoudsbudget van 1500 tot 2000 euro per jaar. Van roest heeft de C6 nauwelijks last, wel zijn sommige dingen nogal onhandig geconstrueerd. Zo zit de accu linksachter in de kofferbak ingebouwd, achter de bekleding. Uit ervaring weet Jan dat het een tijd­rovende klus is om een accu te vervangen. Maar mocht de auto allerlei gekke kuren gaan vertonen, zoals spontaan opengaande zijruiten en spokende binnenverlichting, reken dan maar dat de accu de hoofdschuldige is.



Andere potentieel dure klanten zijn de cruisecontrol en de radio. Als die stukgaan, kost dat je algauw duizenden euro’s. Die tekortkomingen doen niets af aan de toenemende populariteit van de Citroën C6 als youngtimer. Vooral benzineversies zijn fors in prijs gestegen. Voor een C6 met een schappelijke kilometerstand wordt 15.000 tot 30.000 euro gevraagd. Zo krijgt de C6 ook van anderen eindelijk de waardering die hij verdient. Brengt Jan dat in de verleiding om zijn C6 met winst te verkopen? "Nee hoor, deze gaat nooit meer weg."



Fotografie op locatie bij het sfeervolle Kasteel Rosendael vlak bij Arnhem, beheerd door het Geldersch Landschap & Kasteelen.