Ferrari gaat ook aan elektrische sportwagens heel veel geld verdienen

Vanaf 2035 mogen er alleen nog maar emissievrije auto’s worden verkocht in de Europese Unie. Dat betekent dat zelfs bij merken als Ferrari het roer om moet. Denk maar niet dat Ferrari die transitie in de portemonnee gaat voelen.

Dat zegt Benedetto Vigna - CEO van Ferrari - tegen het Amerikaanse Bloomberg. Hij verwacht dat Ferrari op zijn toekomstige elektrische auto’s evenveel marge kan maken als op zijn huidige benzinemodellen en hybrides. De EV’s gaan Ferrari naar verwachting dus evenveel geld in het laatje brengen.

Van fabelachtige motoren naar elektrisch

Er gaat een hoop veranderen bij Ferrari. Waar het voorheen altijd fabelachtige benzinemotoren leverde, richt het merk zich steeds meer op hybride en volledig elektrische aandrijflijnen. Om dit te bewerkstelligen wordt er een nieuwe fabriek gebouwd in de thuishaven van Ferrari in Maranello. In die fabriek, omgedoopt tot ‘e-building’ gaat Ferrari elektromotoren, batterijen en andere belangrijke onderdelen voor de toekomstige hybrides en EV’s bouwen. Naar verwachting opent de fabriek zijn deuren in juni 2024.

Eerste EV in 2025

De eerste volledig elektrische auto van Ferrari wordt echter pas eind 2025 verwacht. Momenteel biedt Ferrari vier (plug-in) hybride-modellen aan. Het merk verwacht dat in 2026 ongeveer 60 procent van de verkopen zal bestaan uit volledig elektrische auto's en hybrides. Vier jaar later rekent Ferrari op een verhouding van 40 procent elektrisch, 40 procent hybride en 20 procent verbrandingsmotoren.

Ook plek voor verbrandingsmotoren

Dat betekent dat er dus ook in de toekomst een plek voor verbrandingsmotoren blijft in het modellengamma van Ferrari. Dit hebben de Italianen te danken aan de uitzonderingspositie die de Europese Unie aan CO2-neutrale e-fuels heeft toegekend. Daardoor mogen ook na 2035 nog nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren worden verkocht, maar dan mogen ze niet ook op benzine of diesel kunnen draaien. Ferrari stort zich op de ontwikkeling van e-fuels, omdat volgens Vigna verbrandingsmotoren nu eenmaal een hoofdrol spelen in het erfgoed van de Italianen.