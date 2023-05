De Kia EV9 in 9 indrukwekkende cijfers

De Kia EV9 is onderweg en wordt hét vlaggenschip van de Zuid-Koreanen. Wij lichten 9 indrukwekkende en opvallende cijfers uit die de volledig elektrische suv van Kia kenmerken.

Nummer 1: 5 meter lang

De Kia EV9 is ruim 5 meter lang, 5010 mm om precies te zijn. Daarmee is de zevenzitter de grootste Kia ooit in Europa. Verder is de elektrische suv bijna 2 meter breed (1980 mm), ruim 1,70 meter hoog (1750 mm) en heeft de EV9 een wielbasis van 3,10 meter. De EV9 is het tweede model van Kia (na de EV6) dat staat op het Electric Global Modular Platform.

Nummer 2: 918 liter opbergruimte

Wanneer de derde zitrij is opgeklapt, beschik je in de Kia EV9 over 828 liter kofferruimte. Neem je die derde zitrij wel in gebruik, blijft daar nog altijd 333 liter van over. Verder heeft de EV9 met achterwielaandrijving een respectabele frunk van 90 liter (AWD heeft een frunk van 52 liter). Mocht je zoveel mogelijk ruimte willen benutten, kom je tot een maximum van 918 liter. En dan kunnen op de tweede zitrij nog gewoon drie mensen zitten.

Nummer 3: 7 zitplekken

De Kia EV9 is standaard leverbaar als zevenzitter en is daarmee een van de eerste EV’s in zijn klasse. De derde zitrij biedt in tegenstelling tot enkele concurrenten twee volwaardige zitplekken. Tegen een meerprijs is de EV9 ook leverbaar als zeszitter, met drie tweepersoons zitrijen



Nummer 4: 99,8 kWh

In de EV9 installeert Kia een enorm accupakket van 99,8 kWh. Volgens Kia kun je met een volledig opgeladen batterij via de Vehicle-to-Load (V2L) techniek een huishouden 5 tot 10 dagen van stroom voorzien.



Nummer 5: 541 kilometer

Aan dit grote accupakket is een maximale WLTP-actieradius verbonden van 541 kilometer. Dit geldt voor de instapper met achterwielaandrijving. Met de vierwielaangedreven Kia EV9 kom je tot 497 kilometer.

Als je de maximale actieradius wilt, kies je dus voor een achterwielaangedreven Kia EV9. In dat geval moet je wel een langzamere sprinttijd (0-100 in 9,4 s, tegenover, 6 s in de AWD) op de koop toe nemen. De sportieve GT-Line sprint daarentegen in een rappe 5,3 seconden van 0 naar 100 km/h.

Nummer 6: 15 minuten

Specifieke laadtijden en -vermogens worden door Kia nog niet vrijgegeven. Wel maken de Zuid-Koreanen bekend dat je door het snelle laden met 800 volt in 15 minuten maximaal 239 kilometer bijlaadt. Ook dit geldt voor de instapper met achterwielaandrijving. Voor de vierwielaangedreven Kia EV9 is dit maximaal 219 kilometer.

Nummer 7: 350 Nm + 350 Nm

De sportiefste versie van de Kia EV9 heet de GT-Line en heeft zowel op de voor- als de achteras een elektromotor die 350 Nm koppel biedt. De andere versies met vierwielaandrijving hebben 250 + 350 Nm koppel, in de achterwielaandrijving moet je het doen met 350 Nm.

Nummer 8: 14 luidsprekers

Ook de audiofielen kunnen terecht bij de EV9. De EV beschikt over een Meridian Premium Sound-systeem met 14 luidsprekers en een zware versterker.

Nummer 9: level 3 autonoom rijden

Door het nieuwe Highway Driving Pilot-systeem kan de Kia EV9 tot level 3 autonoom rijden. Dat wil zeggen dat de bestuurder op verschillende (snelweg)trajecten langere tijd niets hoeft te doen. Voorlopig blijft dit voor de Nederlandse markt echter theoretisch, omdat de wetgever het hier nog niet toestaat.