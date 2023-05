BMW luistert naar kritiek en gaat weer mooie auto’s maken

BMW ontwierp de laatste jaren auto’s die nogal smaakgevoelig zijn. De Duitsers hebben de kritiek gahoord en gaan hun toekomstige modellen wat rustiger vormgeven.

Dat zegt Adrian van Hooydonk - de Nederlandse directeur van de designafdeling van BMW - tegen het Engelse Top Gear: “We negeren de kritiek niet, we zien en horen het”. Daarmee reageert de topman op de controverse rondom de designs van bijvoorbeeld de 7 serie (en i7), X7, iX en XM.

Verkoopaantallen lijden niet

Wel merkt van Hooydonk op dat de verkoopaantallen hoog blijven. In 2022 verkocht BMW 2,1 miljoen auto’s wereldwijd. Dit is iets minder dan in 2021, maar blijft een groot aantal. De M-divisie van BMW verkocht met 177.000 auto’s juist 8,4 procent méér auto’s dan in 2021. De verkoopaantallen lijken dus niet te lijden onder de negatieve feedback.

Veranderingen in het design

Toch lijkt Van Hooydonk te zinspelen op verandering in het design: “We vinden dat we nieuwe elementen aan onze ontwerpen moeten blijven toevoegen. We kunnen niet blijven herhalen wat we hebben, soms moeten we een nieuwe weg inslaan. We willen namelijk succesvol blijven, ook over 10 jaar. Ik denk dat het belangrijk is dat ons design in de toekomst wat rustiger wordt.”

Daarbij benadrukt de directeur dat achter al de beslissingen van BMW een gedachte zit: “Het is niet alsof we aan het experimenteren zijn. Dat we maar wat dingen proberen en kijken wat blijft hangen. Alle beslissingen maken we heel bewust.”

Grille ter discussie?

Een van de meest controversiële designelementen van de afgelopen jaren is de enorme grille van BMW. Dat de vormgeving op de schop gaat wil niet zeggen dat de opvallende BMW-nieren verdwijnen: “Als je naar onze historie kijkt zie je dat we alles hebben gedaan qua grille. Van verticaal naar heel slank of juist heel breed of heel laag. BMW heeft altijd variatie geboden op dit gebied, dus het kan alle kanten op.”