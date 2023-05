Waarom de hoogste Ford-baas allergisch is voor grote batterijen in elektrische auto's

In de Verenigde Staten lijkt er een ratrace aan de gang onder EV-producenten. Wie heeft de grootste? Dat lijkt de belangrijkste vraag als het over batterijen voor elektrische auto's gaat. Fords CEO Jim Farley weigert daaraan mee te doen.



De Lucid Air - sinds kort ook in Nederland - heeft een accupakket van 113 kWh en komt daarmee volgens de Amerikaanse fabrikant ongeveer 800 kilometer ver. En wat te denken van de elektrische pick-up van Rivian, de R1T? Die zeult een batterij van 135 kWh met zich mee.



Elektrische Dodge RAM met 229 kWh



Maar het zijn niet alleen deze twee Amerikaanse nieuwkomers die pochen met hun enorme accucapaciteit. General Motors, de aartsvijand van Ford, zou naar verluidt met een zevenzits suv komen met een actieradius van 700 tot 800 kilometer. De voor 2024 aangekondigde Dodge RAM 1500 REV gaat helemaal ver. Die zou batterijpakketten van 168 en 229 kWh krijgen!

Accu's moeten niet groter, maar efficiënter



Volgens Jim Farley, de hoogste baas van Ford, gaat zijn bedrijf niet meedoen met die gekkigheid. Hij zei dat volgens de website Carexpert onlangs op Fords Capital Market Day, tijdens een vragenuurtje waarbij hij inging op de economische vooruitzichten van het merk.



Wanneer komt de elektrische Ford op basis van de Volkswagen ID.4?



"Voor een actieradius van 700 kilometer of meer heb je gigantische accupakketten nodig en daarmee valt simpelweg geen geld te verdienen." Volgens Farley is het veel slimmer om accupakketten efficiënter te maken. Hij wil auto's die met een zo klein mogelijk accupakket toch een concurrerende actieradius bieden. "Zo bezuinig je op zowel materiaalkosten als op arbeidsloon."



Zevenzitter met 563 km bereik



Als voorbeeld toonde Ford een schets van een zevenzits suv die in 2025 op de markt moet komen, met een actieradius van 563 kilometer. Of dit een variant wordt op de elektrische Ford die samen met de Volkswagen ID.4 wordt gebouwd, is niet helemaal duidelijk. Daarnaast kondigde de fabrikant een compacte elektrische pick-up aan.

Ford maakt verlies met zijn EV's



Dat de Ford-baas voor de nabije toekomst zo hamert op efficiency, is overigens niet zo vreemd. Want ondanks de populariteit van de elektrische Mustang Mach-E en de Ford F-150 Lightning (accupakket 98 of 131 kWh!) verwacht Ford Model e, de elektrische divisie van Ford, voor dit jaar een verlies van 3 miljard dollar. Dat is nog 1 miljard meer dan het in 2022 moest incasseren. Desalniettemin denkt Ford dat de elektrische tak eind 2024 quitte gaat draaien. De verwachting is dat de nieuwe elektrische Ford die binnenkort in Keulen van de band loopt, daaraan een bijdrage gaat leveren.