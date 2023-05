Honda ZR-V (2023): de hybride suv waar de Toyota Corolla Cross niet op zit te wachten

Honda heeft de nieuwe Honda ZR-V onthuld. Dat is een middenklasse hybride suv met traploze CVT-automaat en bijna 200 pk. Klinkt bekend? Dat klopt.

Ook de Toyota Corolla Cross is een middenklasse suv met hybridetechnologie, een CVT-automaat en bijna 200 pk. De Corolla Cross 2.0 heeft 197 pk, de nu gepresenteerde Honda ZR-V komt tot 184 pk. Dat vermogen wisten we al eerder te raden. Want in Amerika is de Honda ZR-V al langer leverbaar maar dan als Honda HR-V.



Hoera! Grote draaiknoppen!

Omdat we in Nederland al een Honda HR-V kennen, is de Amerikaanse HR-V voor Europa omgedoopt tot Honda ZR-V en wordt de suv tussen de HR-V en CR-V in gepositioneerd. Volg je het nog? Het design is wat anoniem maar dat geldt ook voor de Corolla Cross. In het interieur zien we een rechtopstaand centraal display (ook dat kennen we van de Toyota), maar gelukkig ook tamelijk grote draaiknoppen voor de bediening van de airconditioning.

Veel rijplezier

De Honda HR-V is dus een regelrechte concurrent van de Toyota Corolla Cross, maar ook van de Kia Sportage en de Nissan Qashqai. De 2,0-liter viercilinder benzinemotor heeft gezelschap van twee elektromotoren. De Honda ZR-V belooft een leuk rijdende suv in het C-segment te worden, want Honda heeft het over 'een lichtgewicht, stijf chassis dat de rijeigenschappen en wendbaarheid geeft van een sportieve hatchback'.

Honda ZR-V trekgewicht 750 kg

Honda zegt dat de ZR-V gericht is op jonge, imagobewuste kopers die op zoek zijn naar een stijlvolle, krachtige en leuke auto die naadloos in hun leven kan worden geïntegreerd. Maar als je ouder bent, zal het je een worst zal zijn hoe anderen over je denken. En als je op zoek bent naar een praktische suv met een trekgewicht van 750 kg mag je ook vast bij de Honda-dealer aankloppen.

Een seintje krijgen zodra de Honda ZR-V bij de dealer staat?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Honda ZR-V levertijd

Aankloppen bij de Honda-dealer kan vanaf de herfst van 2023 want dan verschijnt de nieuwe Honda ZR-V in de showroom. En om nog één overeenkomt met de Toyota Corolla Cross te noemen: die suv mag ook exact 750 kg trekken. Het is bijna eng.