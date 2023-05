Ferrari is een groot voorstander van e-fuels. Volgens de Italianen zorgen e-fuels ervoor dat er weer een toekomst is voor verbrandingsmotoren. En daar zijn ze in Maranello maar wat blij mee.

Dat heeft Ferrari-CEO Benedetto Vigna gezegd op een grote autoconferentie in Londen. Daar zijn meerdere belangrijke sprekers uitgenodigd om te praten over de toekomst van autorijden. Zo staan behalve Vigna ook de CEO’s van Polestar, Peugeot, Renault, Geely, Nissan, Bentley en McLaren op het programma.

Eerder dan verwacht

Volgens Vigna ligt Ferrari op schema om zijn doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2030 te halen. Dit is mede te danken aan de eerste EV van Ferrari, die in 2025 wordt geïntroduceerd. Vigna ziet echter binnen die ambities genoeg kansen voor de roemruchte verbrandingsmotoren van Ferrari door de uitzondering die e-fuels van de Europese Unie hebben ontvangen.

Gaan e-fuels de verbrandingsmotoren van Ferrari redden?

Zeer positief

De discussie rondom e-fuels laaide eerder op dan Ferrari verwachtte. Vigna benadrukt dat dit zeer positief is voor Ferrari en het extra kansen biedt voor het bekende sportwagenmerk: “Ik had de discussie omtrent e-fuels pas rond 2025 of 2026 verwacht. Dat het nu al is gebeurd, is erg goed voor ons, omdat e-fuels de verbrandingsmotor in leven houden. Als bedrijf houden we vast aan onze strategie: we investeren in verbrandingsmotoren, in hybridetechniek én in elektrische auto's."

Vigna liet in het midden of dit ook betekent dat Ferrari nieuwe verbrandingsmotoren gaat ontwikkelen. Momenteel heeft Ferrari een 3.0 liter V6, een 3.9 liter V8 en een 6.5 liter V12 in zijn portfolio. De eerste twee worden door Ferrari ook gebruikt in hun hybride-auto’s als de Ferrari 296 GTB en de Ferrari SF90 Stradale.

Nog een lange weg te gaan

Wel is zeker dat de huidige verbrandingsmotoren moeten worden aangepast. Er moet namelijk een techniek worden ontwikkeld voor de verbrandingsmotoren waardoor ze alleen kunnen rijden op e-fuels en niet op reguliere benzine.

Buiten deze techniek hebben de verbrandingsmotoren van nu volgens de topman van Ferrari sowieso nog een grote ontwikkeling te maken: “Er zijn nog veel dingen mogelijk om de efficiëntie en dus de uitstoot van de verbrandingsmotoren te verbeteren.”