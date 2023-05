Stijgende verkopen en groeiende weerstand: elektrische auto is nieuwe splijtzwam in de VS

Elektrische auto’s zorgen verdeeldheid in de Verenigde Staten. Het marktaandeel van EV’s groeit gestaag, maar de tegenstand ook. Hoe komt dat?

Een groeiend aantal Amerikanen wil niet aan de elektrische auto en blijft vasthouden aan de traditionele auto met verbrandingsmotor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het data-analysebureau J.D. Power. Tegelijk stijgt het aandeel van elektrische auto's in de totaalverkopen de laatste jaren flink: van 2,6 procent in februari 2020 tot 8,5 procent in februari 2023. Daarmee zorgt ook de elektrische auto voor grote verdeeldheid onder Amerikanen.



Elektrische auto niet populair onder boomers én zoomers



JD Power schoof Amerikanen de volgende vraag onder de neus: hoe waarschijnlijk is het dat jouw volgende auto een elektrische wordt? Het percentage dat ‘zeer onwaarschijnlijk’ aankruiste, steeg van 17,8 naar 21 procent. Het aandeel van Amerikanen dat wel een elektrische auto overweegt, bleef met 26,9 procent ongeveer gelijk. JD Power vindt het opvallend dat niet alleen ouderen (boomers) sceptisch zijn over een elektrische auto. Ook 33 procent van de jongeren (generatie Z of zoomers) acht het onwaarschijnlijk tot zeer onwaarschijnlijk dat ze er eentje aanschaffen.



Onzekerheid over EV’s

De tegenargumenten van sceptici hoor je ook veel in Nederland en België: een hoge aanschafprijs en weinig laadstations. Ook de relatief lage actieradius en lange laadtijden van EV’s worden als argumenten aangevoerd. Tot slot leeft er onzekerheid over de prestaties in extreme weersomstandigheden, de eigendomskosten en de betrouwbaarheid van elektrische auto’s.

Marktaandeel elektrische auto groeit in Amerika



Ondanks de groeiende groep sceptici, zijn ook Amerikaanse automerken volop bezig met het ontwikkelen van elektrische auto's. Het succes van Tesla heeft de bazen van General Motors en Ford op scherp gezet. Beide fabrikanten steken vele miljarden in het inhalen van hun achterstand op Elon Musk. En ondanks alle scepsis, is een EV-verkoopstijging van bijna zes procentpunt in drie jaar tijd in de VS best spectaculair.



Het is onvermijdelijk dat het marktaandeel verder zal groeien, omdat steeds meer automerken mede door milieurestricties wereldwijd noodgedwongen overstappen naar een volledig elektrisch modellengamma. Aan de autoproducenten in de Verenigde Staten de schone taak om de verstokte V6- of V8-liefhebber te overtuigen dat ze op stekkers moeten overstappen.