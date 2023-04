Waarom doen brandweermannen hun werk beter met elektrische brandweerauto’s?

Elektrische brandweerauto’s zijn sterk, schoon en stil. En die stilte waarderen brandweermannen enorm. Dat zit zo.

Het stikt van de spraakmakende auto’s in de autowereld. Maandag vergaapten we ons aan de duurste Chinese productieauto en vandaag dromen we van een ritje in de Rosenbauer RTX. Deze brandweerauto rijdt op stroom en heeft indrukwekkende specificaties.

Foto's: Rosenbauer

Rosenbauer RTX specificaties

Rosenbauer komt uit Oostenrijk en behoort tot de allergrootste merken op het gebied van brandweerauto’s en bijpassend materieel. De RTX Electric Fire Truck heeft twee elektromotoren die 490 pk over alle vier de wielen verdelen en twee Volvo Penta-batterijen met een gezamenlijke capaciteit van 132 kWh.

Het terugwinnen van remenergie kun je regelen met vier standen en net als bij de Hyundai Ioniq 6, kun je kiezen tussen gewone buitenspiegels of camera’s. Bij de brandweerauto op de foto is gekozen voor de tweede optie, want we zien in de cabine vier monitoren met camerabeelden.

De brandweermannen krijgen geen last van actieradiusvrees, want de Rosenbauer RTX heeft een 3,0-liter zescilinder dieselmotor van BMW achter de hand. Een 300 pk sterke energiecentrale voor noodgevallen. En er gaat 1900 tot 2800 liter bluswater mee aan boord. Over grote getallen gesproken: de prijs. De RTX Electric Fire Truck kost 1,6 miljoen euro.

Waarom doen brandweermannen hun werk beter?

Waarom de stilte van een elektrische brandweerauto zo’n verademing is, legt een Amerikaanse brandweercommandant uit: “Ik was onder de indruk van de algehele prestaties en hoe stil het ding is. Communicatie is belangrijk bij een grote brand, maar dat kan extreem lastig zijn als zes of zeven luidruchtige dieselmotoren staan te stampen.”

Met andere woorden: dankzij elektrische brandweerauto’s kunnen brandweerlieden elkaar tenminste verstaan, waardoor ze duidelijker communiceren en dus beter hun werk doen.