Cupra heeft de Cupra Tavascan (2023) onhuld. En dat moet Alfa Romeo niet lekker zitten. De Cupra Tavascan is een elektrische suv met in de basis achterwielaandrijving die gemaakt is voor sportieve bestuurders. Dat was voor het tijdperk van elektrificatie het domein van Alfa Romeo.

Jaren geleden waen het Alfa Romeo en Seat die om de gunst van de sportieve bestuurder vochten. Hierbij trok het Italiaanse merk vaak aan het langste eind. Maar nu elektrificatie zijn intrede heeft gedaan, neemt Seat wraak. Cupra - dat immers uit Seat ontstaan is - heeft met de nu geïntroduceerde Cupra Tavascan twee volledige elektrische modellen. Alfa Romeo kan hier slechts de plug-in hybride Giulia tegenover zetten. Een volledig elektrische Alfa komt er heus wel, maar is nog niet in zicht.

Wacht je liever op de eerste elektrische Alfa?

Cupra Tavascan: wielbasis van de Enyaq

Terug naar de Cupra Tavascan. Deze elektrische suv staat op het platform van de Volkswagen ID.4, de Skoda Enyaq iV en de Audi Q4 e-tron en is ongeveer even groot. De lengte, breedte en hoogte van de Cupra Tavascan bedragen 4,64 m, 1,86 m en 1,60 m.

De wielbasis is 2,77 m, vergelijkbaar met die van de Skoda. Cupra noemt de Tavascan een 'potente elektrische topsporter met de ruimte van een SUV'.

340 pk voor Tavascan VZ

De Cupra Tavascan kun je inderdaad potent noemen. Je kunt kiezen uit de standaardversie met 286 pk en de 340 pk sterke Tavascan VZ. De heeft achterwielaandrijving, de VZ is uitgerust met aandrijving op alle vier de wielen. Het koppel van deze topversie is 545 Nm achter en 134 Nm voor. Vanuit stilstand zit je in 5,6 seconden op 100 km/h.

Uiteraard valt te kiezen uit meerdere rijstanden: Range, Comfort, Performance, Cupra, Individual en Traction, waarbij die laatste rijstand exclusief voor de Cupra Tavascan VZ is.

Cupra Tavascan actieradius: 550 kilometer WLTP

De nieuwe elektrische suv van Cupra is uitgerust met een batterij van 77 kWh, net als zijn eerder genoemde concerngenoten. Dit levert een actieradius op van 550 kilometer (WLTP). Met de Tavascan VZ kom je 30 kilometer minder ver.

Hang je de Tavascan aan een snellader (135 kW), dan moet je 35 minuten met je vingers trommelen eer de batterij van 10 tot 80 procent gevuld is. Dat doet de Hyundai Ioniq 5 sneller. Cupra zegt verder dat je in zeven minuten over 100 kilometer extra actieradius beschikt.

Om het allemaal nog wat pijnlijker voor Alfa Romeo te maken, belooft Cupra dynamische rijeigenschappen voor de Tavascan. Mede dankzij het lage zwaartepunt, de gewichtsverdeling van 49 procent voor en 51 procent achter en de progressieve besturing. Die rijeigenschappen hopen we later aan je te kunnen bevestigen met een test van de Cupra Tavascan.

Wat vind je van de haaienneus?

Dan nog iets over het design van de Tavascan. Door de neus die naar beneden duikt (Cupra noemt het de 'sharknose') en de scherp gelijnde koplampen, komt de suv wat agressief over. De voorzijde doet ons denken aan die andere elektrische suv, de Kia EV6.

Voor het eerst is het Cupra-logo aan de voorkant verlicht, maar of je daar nou blij van moet worden ... Het wordt snel een beetje kermis allemaal. Aan de achterzijde zien we - hoe verrassend - een lichtbalk die over de volle breedte van de carrosserie loopt.

Het interieur ziet er zonder twijfel flashy uit, maar is voor sommigen wellicht iets teveel van het goede. Met name de koperen kleur moet je smaak zijn. Het zilverkleurige gedeelte - dat Cupra de 'spine' noemt - mag je gerust opvallend noemen. Het centrale display is 15-inch groot. Gelukkig zien we fysieke bedieningsknoppen voor de airco.

Cupra Tavascan levertijd

De nieuwe Cupra Tavascan is aan het einde van 2023 te bestellen. De leveringen starten in de eerste helft van 2024. Of dat Alfa Romeo genoeg tijd geeft om met een passend antwoord te komen, is nog maar de vraag. We denken eerlijk gezegd van niet ...