Polestar 4 (2023): tot 600 kilometer en goedkoper dan je denkt

Polestar heeft de Polestar 4 onthuld. Het is een coupé-achtige suv die zich ondanks dat zijn naam anders doet vermoeden tussen de Polestar 2 en 3 zit. We zien bekende stijlelementen en bovenal indrukwekkende prestaties.

De Polestar 4 is 4,84 meter lang, 2,14 meter breed en 1,54 meter hoog. Daarmee positioneert de Polestar 4 zich qua afmetingen precies tussen de Polestar 2 en de Polestar 3. Ook wat betreft de prijs zit hij tussen de twee eerdere modellen van Polestar, maar daarover later meer.

Hoe maak van je van een suv een coupé?

Het idee achter de Polestar 4 is simpel: de ruimte van een suv met de stroomlijn van een coupé. Eerstgenoemde moet onder andere worden bereikt door de relatief lange wielbasis van bijna 3 meter. De coupé-stroomlijn is gecreëerd door de lage neus, frameloze ramen, aerodynamische ‘blades’ en door de luchtstroom te optimaliseren rond de achterste lichtbalk.

Wat valt op aan het design van de Polestar 4 (2023)?

Dan naar het design van de auto. Het eerste wat in het oog springt, is wat ons al opviel bij spyshots van de Polestar 5: een achterruit ontbreekt. Zoals we toen al vermoedden, wordt deze vervangen door een camera op het dak. Op de gehele auto zitten overigens twaalf camera’s en een radar. Wat er zich achter je auto afspeelt wordt getoond op een haarscherp beeldscherm. Volgens Polestar is hierdoor een breder gezichtsveld mogelijk dan met een gewone binnenspiegel.

Je kunt dus niet uit een achterruit kijken in de Polestar 4, maar wel uit een glazen panoramisch dak. Dat wordt standaard geleverd en loopt over de gehele lengte van het dak. Ook is het dak optioneel verkrijgbaar met een elektrochromatische functie. Dat is een duur woord voor een techniek waarmee je het dak ondoorzichtig of juist transparant kunt maken.

Polestar 4 interieur

Het interieur van de Polestar 4 is precies zoals we gewend zijn van het merk: minimalistisch en met een groot touchscreen. Het scherm meet 15,4 inch of 39 centimeter en herbergt allerlei functionaliteiten van Google, waaronder Google Assistant, Google Maps en Google Play. Je telefoon kan draadloos verbonden worden via Apple CarPlay.

Tegen meerprijs levert Polestar een audiosysteem van Harmon Kardon, evenals diervriendelijke nappaleren bekleding in verschillende kleuren. Zullen we dat neppaleer gaan noemen? Nep nappaleer.

Polestar 4 actieradius en vermogen

Het topmodel van de Polestar 4 heeft een vermogen van 544 pk en 686 Nm koppel, waarmee de 0-100 sprint wordt voltooid in 3,8 seconden. Dat maakt de Polestar 4 de snelste Polestar van allemaal. Gekoppeld aan het enorme accupakket van 102 kWh wordt een WLTP-actieradius van 560 kilometer bereikt.

Verder kom je met de Long range Single motor-versie. Deze heeft namelijk een WLTP-actieradius van 600 kilometer. Wel lever je in op vermogen, want deze versie van de Polestar 4 beschikt over 272 pk en 343 Nm koppel. Alle versies kunnen snelladen met maximaal 200 kW en regulier laden met 22 kW.

Wanneer zien we de Polestar 4 in Nederland?

Niet geheel onverwacht vindt de lancering van de nieuwe suv-coupé plaats in China. Daar begint de productie van de Polestar 4 naar verwachting in november. Distributie naar Europa, Azië en Noord-Amerika zal enkele maanden later plaatsvinden.

Het duurt dus nog wel tot begin 2024 voordat we de Polestar 4 in Nederland zullen zien. Mocht je tegen die tijd staan te trappelen om in een auto zonder achterruit te rijden, dan dien je minimaal 60 mille af te tikken. Dat is de prijs die Polestar communiceert. Zoals eerder gezegd zit de prijsstelling dus tussen de Polestar 2 (vanaf 51.200 euro) en de Polestar 3 (vanaf 89.900 euro).

Meer foto's van de Polestar 4 vind je hieronder: