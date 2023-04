Nissan Ariya (2023) nu ook met EV subsidie en je hoeft niet op een houtje te bijten

De elektrische suv Nissan Ariya is voortaan leverbaar in drie nieuwe uitvoeringen. Boeien, denk je misschien, maar let op: hiermee komt de Nissan Ariya opeens wel in aanmerking voor de subsidie elektrische auto 2023!

Leuk, die subsidie voor een elektrische auto in 2023 maar als je je zinnen had gezet op een nieuwe Nissan Ariya hield de overheid de hand op de knip. Deze elektrische suv was simpelweg te duur voor de subsidie van 2950 euro die geldt tot een aanschafprijs van 45.000 euro. Dat moet Nissan in Nederland niet lekker hebben gezeten. Dus is de Nissan Ariya er nu als Engage SV die vanaf 44.990 euro in de prijslijst staat, een tientje onder de magische grens.

Dit betekent dat de Nissan Ariya nu leverbaar is vanaf 42.040 euro, inclusief subsidie. En dat is zomaar 7860 euro goedkoper in vergelijking met de eerder gecommuniceerde vanafprijs van 49.900 euro voor de Ariya Advance die wel completer uitgerust is.

Special Version

Waarbij de afkorting SV bij Lamborghini staat voor SuperVeloce, betekent-ie in Nissan-taal Special Version. Hij is gebaseerd op de Nissan Ariya Engage, de tweede nieuwe uitvoering die Nissan introduceert. Tot de basisuitrusting behoren onder meer:

Verwarmbare en automatisch inklapbare buitenspiegels

19-inch lichtmetalen wielen met speciale aero-covers

Led-koplampen met grootlichtassistent

Led-mistlampen voor en achter

Zesvoudig verstelbare voorstoelen

Intelligent Cruise Control

Paar concessies

Om in aanmerking te komen voor de subsidie elektrische auto 2023 moet je wel een paar concessies doen. Het grootste accupakket van 87 kWh gaat aan je neus voorbij. Je moet het doen met 63 kWh, goed voor een theoretische actieradius van 404 kilometer (WLTP).

Verder kun je kiezen uit slechts vier, ietwat grauwe, carrosseriekleuren waarvan Aurora Green nog de spannendste is. Het in onze ogen veel fraaiere Akatsuki Copper met zwart dak zoals op de foto's kun je dus op je buik schrijven.

Beetje flauw

De derde nieuwe uitvoering die Nissan voor de Ariya introduceert, heet Evolve+. Volgens Nissan is deze uitvoering bedoeld voor consumenten die op zoek zijn naar een opwindende rijervaring en een riante krachtreserve. Bieden die andere uitvoeringen dit dan niet, denken we dan, maar dat is een beetje flauw van ons. Een vermogen van bijna 400 pk en een sprintje vanuit stilstand naar 100 km/h in 5,1 seconden zijn best indrukwekkend.

