Nio ET5 in Nederland: waarom het nu of nooit is voor Nio

De Nio ET5 is nu leverbaar in Nederland. Als dit betaalbare model niet aanslaat, is het bij ons treurig gesteld met de toekomst van het eigenzinnige Chinese automerk. Waarom we veel verwachten van de ET5.

Aan Nio zelf ligt het niet. Het merk stampt met een indrukwekkend tempo accuwisselstations uit de grond. Nederland telt er nu al vier, terwijl het merk dit jaar nog maar enkele tientallen auto’s op kenteken heeft gezet. Nio heeft een visie en die visie mag blijkbaar geld kosten.

Het Nio-avontuur begon eind vorig jaar met de Nio ET7, een luxe maar dure elektrisch sedan. Begin dit jaar verscheen een luxe maar dure elektrische suv – de Nio EL7. De sedan is er vanaf 72.900 euro, maar dan moet je de batterij nog kopen of huren. Weet dat je de handige wisselstations alleen kunt gebruiken als je kiest voor Battery as a Service (BaaS: 169 euro per maand). De suv is 4000 euro duurder in aanschaf, maar het accuplan is hetzelfde.

Nu komt de Nio ET5 de boel opschudden. Hier zijn 5 redenen waarom de ET5 een verkoopkanon kan worden.

1. De ET5 is de goedkoopste Nio

Nio ET5 is een elektrische sedan, net als de ET7, maar dan kleiner en goedkoper. En je kunt er gewoon mee door het accuwisselstation, zolang je 169 euro per maand betaalt aan huuraccu. De auto zelf kost 50.700 euro en dat past ons veel beter dan het ET7-prijskaartje van 72.900 euro. Het is nog steeds geen koopje en voor hetzelfde geld koop je een bewezen Tesla Model 3, maar 50 mille is een bedrag wat veel EV-shoppers kunnen ophoesten.

Nio biedt ook een abonnement aan. De ET5 begint bij 1056 euro per maand, de ET7 kost 1299 euro en vooor de EL7 betaal je 1511 euro.

2. Gratis accu’s wisselen in 2023

Nio moedigt je aan om zo snel mogelijk een ET5 (of een ander model) te kopen, want accuwissels zijn de rest van het jaar gratis. Dus early adopters die Nio een kans willen geven, slaan nu toe. Opladen bij een Nio-laadstation (te vinden bij het Power Swap Station in Utrecht) is in 2023 ook gratis.

3. Korte levertijden

Als je nu een Nio ET5 bestelt, kun je binnen 1 tot 4 maanden van wisselstation naar wisselstation reizen. Of van laadpaal naar laadpaal. We horen geluiden uit de autowereld dat de ergste chipproblemen achter ons liggen, maar veel automerken hebben hun levertijden nog niet zo goed op orde als Nio.

4. Zonder pratend poppetje

Toen wij de Nio ET7 testten, stond op het dashboard een irritant poppetje te kletsen. Nomi Mate heeft oogjes en praat met een kinderachtig stemmetje. In Azië waarderen ze zulke gadgets meer dan in het nuchtere Nederland en dus zijn we blij dat de ET5 standaard géén Nomi Mate heeft. Daar moet je 600 euro voor betalen. Dat gaan we dus lekker niet doen.

5. De ET5 heeft de grootste actieradius

Alle drie Nio-modellen zijn leverbaar met een batterij van 75 of 100 kWh. De ET5 springt het zuinigst met stroom om en heeft dus de grootste actieradius. Een kort overzicht:

Nio ET5 – 456 km (75 kWh) en 590 km (100 kWh)

Nio ET7 – 445 km (75 kWh) en 580 km (100 kWh)

Nio EL7 – 391 km (75 kWh) en 509 km (100 kWh)

Conclusie

Je ziet het: áls er consumenten zijn die Nio een kans willen geven, dan is dit het moment om dat te doen. Dat moet voor Nio Nederland ook wel griezelig zijn, want als de bestellingen nog steeds niet binnenstromen, wat kunnen ze dan nog meer doen om klanten te paaien? We houden de verkoopcijfers in de gaten.