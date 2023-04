Je raadt nooit welk automerk Duitse leaserijders verkiezen boven Tesla en VW

De populairste elektrische leaseauto van Duitsland moet wel een Volkswagen zijn, toch? Misschien een Tesla? Allebei fout. De verrassende nummer 1 onder de elektrische leaserijders bij onze oosterburen is de Polestar 2.

Dat blijkt uit cijfers van de Duitse tak van LeasePlan. Leaseplan is van origine een Nederlands bedrijf, maar is internationaal actief in het wagenparkbeheer voor leaseauto’s. De Polestar 2 was zelfs zo populair dat hij zich nestelde in de top tien meest populaire leaseauto’s, waar ook de auto’s met verbrandingsmotor werden meegerekend.

Zowel eerste als tweede

De Polestar 2 bezet naast de eerste plaats ook direct de tweede plaats in de top 10 elektrische leaseauto’s. Zowel de Long Range Dual Motor-versie als de Single Motor-versie zijn in trek bij de Duitse leaserijders. De Polestar 2 is goed voor ruim 20% van de nieuwe elektrische leaseauto’s in 2022. De top drie wordt gecompleteerd door de Dacia Spring, die ongetwijfeld vanwege zijn aantrekkelijke prijs een populaire keuze is.

De eerste Tesla vinden we pas op plek 6, namelijk de Tesla Model 3 Long Range. De Duitse leaserijders die kiezen voor een elektrische auto blijken niet chauvinistisch, want de Volkswagen ID.4 Pro Performance is op plek 8 het eerste en enige Duitse model in het lijstje.

Auto’s met verbrandingsmotoren domineren

Ook in Duitsland zetten ze in op de elektrificatie van het wagenpark, vooral onder leaserijders. Om dit voor elkaar te krijgen moeten daar volgens Christopher Schmidt - commercieel directeur van Leaseplan - wel sterkere prikkels voor komen. Nu wordt de algemene top tien nog gedomineerd door auto’s met een verbrandingsmotor.



In de top 3 vinden we de Volkswagen Passat, Ford Focus en Ford Kuga. Je hoeft sowieso geen medelijden te hebben met Volkswagen, want de groep levert 6 auto's uit de top 10. Het gaat om 3 Skoda’s, 2 Volkswagens en een Seat/Cupra.