Een EV-prijsoorlog lijkt los te barsten. Ford treedt in de voetsporen van Tesla en voert een vrij hevige prijsverlaging toe. De Mustang Mach-E wordt daarmee duizenden euro’s goedkoper.

Waar je eerder nog 58.100 euro moest meenemen voor het instapmodel van de Ford Mustang Mach-E, neemt de dealer nu al genoegen met 53.900 euro. Een daling van ruim 4000 euro dus. Het basismodel van de elektrische SUV beschikt over een elektromotor op de achteras die 269 pk produceert. Het accupakket van 75 kWh zorgt voor een WLTP-actieradius van 450 kilometer.

Een luxere Mustang Mach-E Premium met evenveel vermogen en hetzelfde accupakket, maar met vierwielaandrijving, is ook in prijs verlaagd. Van 68.770 naar 65.770 euro. Wil je liever de Mach-E Premium Extended Range met een accupakket van 98 kWh, dan kun je instappen vanaf 59.400 euro. Eerder was dat nog 66.445, oftewel een korting van ruim 7 mille. De prijs van deze versie van de Mach-E met vierwielaandrijving is verlaagd van 75.940 naar 70.940. De Mustang Mach-E GT - het topmodel van de SUV - kost vanaf nu 79.200 in plaats van 83.990 euro.

Prijsverlagingen Ford Mustang Mach-E

269 pk, RWD, 75 kWh: 58.100 -> 53.900 euro

294 pk, RWD, 98 kWh (Extended Range): 66.445 -> 59.400 euro

269 pk, AWD, 75 kWh: 68.770 -> 65770 euro

351 pk, AWD, 98 kWh (Extended Range): 75.940 -> 70.940 euro

487 pk, AWD, 98 kWh (GT): 83.990 -> 79.200 euro

Tesla gaf startschot

Tesla gaf in januari het startschot voor deze prijsoorlog. De Tesla Model 3 en Model Y werden eerder in China duizenden euro’s goedkoper gemaakt, waarna Nederland niet veel later volgde. De basisversie van de Model 3 kostte door een korting van 7000 euro nog 'maar' 44.990 euro. Daarmee dook de goedkoopste Tesla Model 3 precies onder de grens van 45.000, zodat kopers van het instapmodel nu aanspraak kunnen maken op de SEPP-subsidie.



Tweede korting dit jaar

Ford zag zich genoodzaakt om te reageren, zo gaf Ford-topman Marin Gjaja aan. De fabrikant voegde de daad bij het woord en verlaagde de prijs van de Mustang Mach-E in de Verenigde Staten met gemiddeld 4500 dollar. Prijsverlagingen in Nederland volgden niet veel later. Zo werd de prijs van het basismodel per 1 januari al met ruim 3 mille verlaagd van 61.200 euro naar 58.100 euro. Nu komt daar dus nog eens een fikse korting bovenop.