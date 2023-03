Een van de betrouwbaarste Franse auto’s tikt 10 miljoen aan

De Toyota Yaris geldt al jaren als een van de betrouwbaarste auto’s van de markt. Wat veel mensen niet weten, is dat de Yaris die wij hier kopen, in Frankrijk wordt gebouwd. Deze week liep in het Franse Valenciennes zelfs de tien miljoenste Toyota Yaris van de band!

In 1999 introduceerde Toyota de Yaris als opvolger van de Starlet. In 1998 werd Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) uit de grond gestampt voor de productie van de eerste generatie Yaris. Daarmee is de Franse productielocatie een van de oudste fabrieken waar de Yaris van de band loopt. Ook de Toyota Yaris Cross komt uit Frankrijk. Sterker nog, de compacte cross-over was in 2022 de meest geproduceerde auto in dat land ...

TMMF is zeker niet de enige Yaris-fabriek. Die tien miljoen Yarissen rolden dan ook zeker niet allemaal in Frankrijk van de band. Sterker nog, Toyota bouwt zijn B-segmenter wereldwijd in 10 fabrieken. Naast de vestiging in Valenciennes is er een tweede Europese Yaris-fabriek in Tsjechië, maar ook in Japan, Brazilië, China, Taiwan, Indonesië, Maleisië, Pakistan en Thailand laat Toyota Yarissen in elkaar schroeven.

In zijn bijna 25-jarige bestaan is de Toyota Yaris al vaak onderscheiden. Dat begon al snel met de titel Europese Auto van het Jaar 2000. Van recenter datum is de titel ‘betrouwbaarste populaire auto van Groot-Brittannië’ in 2021. Dichter bij huis zagen we dat de Consumentenbond de Toyota Yaris (vanaf 2017) in 2020 uitriep tot de betrouwbaarste auto van Nederland. Maar ook oudere generaties van de Yaris gelden volgens onder meer de ANWB en de Duitse ADAC als betrouwbare auto’s.

Aanvankelijk was de Toyota Yaris vooral een eenvoudige en brave B-segmenter met zuinige 1,0-liter en 1,3-liter motoren. Met de 106 pk sterke 1.5 VVTi T-Sport kwam er in 2001 ook een sportievere loot aan de Yaris-boom. Als opvolger presenteerde Toyota in 2009 de Yaris 1.8 16V VVS-i TS (133 pk).



Na 2011 werd het rond de Yaris stil op sportief gebied en richtte Toyota zich vooral op zuinigheid. In die periode deed ook de Toyota Yaris Hybrid zijn intrede. Na bemoeienis van CEO Akio Toyoda sloeg de Yaris GRMN (212 pk) in 2018 weer flink op de sportieve trom. Maar het toppunt is natuurlijk de 261 pk sterke Toyota GR Yaris uit 2021.

Buiten Europa wordt de Toyota Yaris ook verkocht onder de modelnamen Platz, Echo, Belta, Vios en Scion iA. In Nederland is hij in 2011 en 2012 nog even als Daihatsu Charade op de markt geweest. Een moderne Yaris-kloon is de Mazda 2 Hybrid.