Waarom Tesla-rijders lachen om de Lamborghini Revuelto (2023)

Lamborghini doet zijn reputatie dat het niet gek genoeg kan eer aan met de nieuwe Revuelto. De opvolger van de Aventador is de eerste Lamborghini die met zijn vermogen de magische grens van 1000 pk doorbreekt. En toch is hij in één opzicht erg traag.



Een vermogen van ruim 1000 pk - 1015 om precies te zijn - is natuurlijk niet te bevatten. De nieuwe Lamborghini Revuelto sprint van 0 naar 100 in slechts 2,5 seconden. Na nog eens 4,5 seconden plankgas zit de Revuelto al op 200 kilometer per uur. De Revuelto houdt het pas voor gezien bij 350 km/h.



Revuelto V12 krijgt elektrische hulp



Het merendeel van dit vermogensgeweld komt op conto van de nieuwe V12 die Lamborghini heeft ontwikkeld. Een twaalfcilinder wordt overal met uitsterven bedreigd, maar gelukkig nog niet in Sant'Agata Bolognese. De (uiteraard) atmosferische 6,5-liter motor levert in zijn eentje al 825 pk en 725 Nm koppel. Drie elektromotoren (!) doen de rest.

Zo snel als hij rijdt, zo traag laadt de Revuelto

Twee van deze motoren drijven de voorwielen en leveren 150 pk en 350 Nm koppel. De derde elektromotor (150 pk, 150 Nm) is gekoppeld aan de achteras. Het batterijpakket van 3,8 kWh is piepklein. Misschien paste er simpelweg niet meer in naast de enorme V12... Toch is de Revuelto een plug-in hybride. Hij kan dus enkele minuten volledig elektrisch rijden. De Lamborghini mag dan snel kunnen rijden, laden doet hij juist uitermate traag. Wanneer het accupakket leeg, kan het in een halfuur worden opgeladen tot maximaal 7 kW. Tesla-rijders lachen hier heel hard om, maar die hebben dan weer geen mooi motorgeluid.



Een andere (en betere) mogelijkheid is de accu te laten opladen door de machtige V12. Dit is gepiept in zes minuten. Schakelen doet de Revuelto automatisch, met een achttraps transmissie met dubbele koppeling.

Ontwerp biedt weinig verrassingen

Begin dit jaar druppelde de eerste schetstekeningen van de nieuwe Revuelto al binnen, waardoor het ontwerp geen grote verrassingen meer kent. Heel vernieuwend is het exterieur sowieso niet; de Revuelto toont veel gelijkenissen met zijn oudere broers. Onder andere stukjes van de Murcielago, Gallardo, Aventador, Huracán en zelfs de Countach zijn te ontdekken.

Interieur verklapt moderne aard

Wat dan wel weer verklapt dat we hier echt te maken hebben met een nieuwe Lamborghini, is het interieur. De Revuelto beschikt over evenveel schermen als elektromotoren. De bestuurder heeft een 12,3 inch instrumentarium voor zijn neus, het middenconsole herbergt een relatief bescheiden 8,4 inch scherm en aan de kant van de bijrijder bevindt zich een langwerpig 9,1 inch scherm.