Deze 6 functies van de MG4 Electric maken EV-rijders blij

Voor zo’n goedkope elektrische auto heeft de MG4 Electric een aantal verrassend handige en geavanceerde systemen aan boord. Wij zetten 6 functies op een rij die elektrisch rijden makkelijker maken.

De MG4 Electric rijdt net als een ‘gewone’ auto met een automaat, maar toch is het even wennen. Inpluggen bij een laadpaal is nieuw en tijdens lange ritten moet je uitvogelen wat het beste moment is voor een laadpauze. De MG4 Electric wringt zoveel mogelijk kilometers uit een acculading stroom en zorgt ervoor dat het opladen van de batterij zo snel mogelijk gaat.

Deze 6 functies helpen daarbij.

1. Nooit ongemerkt te hard rijden

Alle versies van de MG4 Electric hebben adaptieve cruise control. De slimme snelheidsregelaar helpt je zuiniger te rijden op twee manieren: je rijdt nooit meer ongemerkt harder dan gewenst én je snelheid is constanter. Want hoewel de auto energie terugwint als je remt, is het efficiënter om een snelheid aan te houden en niet onnodig te vertragen of te versnellen.

2. Kies je eigen rijprogramma

De MG4 Electric heeft de gebruikelijke rijprogramma's Eco, Normaal en Sport, maar je kunt ook je eigen rijmodus samenstellen. Zoals een variatie van het normale rijprogramma, maar dan met zwakkere en krachtigere energieterugwinning als je het stroompedaal loslaat. Het is erg fijn om de mate van regeneratie zelf te kunnen instellen.



3. Altijd in een verwarmde of gekoelde auto stappen

De MG iSmart bedieningsapp werkt met elke versie van de MG4 Electric. Hiermee kun je voor vertrek vanaf je telefoon de cabine van de auto verwarmen of juist afkoelen. Dat geeft je niet alleen een comfortabel en luxe gevoel, het scheelt ook een klein beetje in het stroomverbruik. Want koelen en verwarmen kost energie en die stroom komt uit de laadpaal of wallbox. Niet uit de accu.

4. Vlugger snelladen dankzij batterijverwarming

Hoeveel betaalbare elektrische auto's ken jij waarbij je zelf de batterijverwarming kunt inschakelen? Handig in de winter, als je het accupakket op de ideale temperatuur wilt brengen voor de volgende snellaadbeurt. Het is namelijk zo dat batterijen trager opladen bij koud weer. Rijden warmt het accupakket op, maar de batterijverwarming zet er pas echt vaart achter.

5. Warmtepomp voor energiezuinig verwarmen

De Luxury-uitvoering verwarmt de cabine met een energiezuinige warmtepomp. Zo’n warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht (ook als is het koud) en stopt die in het interieur. Deze moderne manier van verwarmen kost (veel) minder energie dan een conventionele elektrische verwarming.



6. Geef andere apparaten stroom met Vehicle-to-Load

Wat zou het handig zijn als je de stroom in de batterij ook voor andere dingen kunt gebruiken. Zoals het opladen van je elektrische fiets, of een elektrische bbq op de camping. Elke MG4 Electric heeft deze mogelijkheid en het heet Vehicle-to-Load. Dan druk je een adapter met een gewoon stopcontact aan het uiteinde in de laadpoort van de auto.