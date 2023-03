Door dit probleem wordt het verzekeren van je EV peperduur

Een van de grote kostenposten van autobezit is de verzekering. En al helemaal als je binnenkort elektrisch gaat rijden, zo waarschuwen verzekeringsmaatschappijen. Wat is er aan de hand?

Het accupakket van een elektrische auto is een peperduur onderdeel en een van de redenen dat EV's meer kosten dan auto’s met een verbrandingsmotor. En dat dure accupakket heeft ook gevolgen voor de verzekeringspremies. Die kunnen volgens verzekeringsmaatschappijen torenhoog worden, zo laat Reuters weten.

Weinig informatie over reparatiekosten batterijen

Dit komt doordat verzekeringsmaatschappijen weinig informatie hebben over de accupakketten, in het bijzonder over de mogelijke reparatiekosten. Want veel automerken claimen wel trots dat de batterijen van hun EV's gerepareerd kunnen worden, maar zijn er niet happig op om exacte bedragen te delen.



Dit levert enkele problemen op. Zo is het voor verzekeraars lastig om in te schatten hoe duur de reparatie van een accupakket kan zijn, in het geval dat iemand zijn elektrische auto onbedoeld tegen een boom botst of in het kanaal parkeert. Deze onzekerheid over de mogelijke kosten kan de premies omhoog jagen.

Het zekere voor het onzekere nemen

Vaak komt het niet eens tot reparatie van de beschadigde accu, maar wordt er gewoon een nieuwe geplaatst. Het gebrek aan reparatie-informatie maakt het namelijk moeilijk om de veiligheid van een gerepareerd accupakket te garanderen. Dit kan een verzekeraar ertoe bewegen om ook bij kleine schades het zekere voor het onzekere te nemen. De kosten van zo'n nieuwe batterij zijn torenhoog. En die kosten betalen we met z'n allen ...