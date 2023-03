Polestar doet niet aan prijsverlagingen ... en maakt Polestar 3 (2023) 24.697 euro goedkoper

Polestar doet niet aan prijsverlagingen. Dat liet de CEO een aantal weken terug stellig weten. En nu wordt in China de prijs van de nieuwe Polestar 3 met omgerekend bijna 25 mille verlaagd ... Wat is hier aan de hand?

De prijsverlaging mag dan voor China gelden, hij is evengoed opvallend. Want Polestar CEO Thomas Ingenlath gaf begin deze maand nog aan dat het merk zijn prijzen niet ging verlagen. Zijn opmerking kwam na de prijsverlagingen van Tesla. Het dochterbedrijf van Geely zou namelijk niet de ambitie hebben om een volumemerk te worden, maar wil zich juist blijven positioneren in het premiumsegment.

Prijsverlaging Polestar 3 China

Er lijkt nu sprake te zijn van een plotselinge verandering van gedachte bij Polestar. De prijzen voor de nieuwe Polestar 3 zijn in China namelijk flink verlaagd. Oorspronkelijk zou instappen in de Polestar 3 vanaf 119.413 euro (880.000 yuan) mogelijk zijn voor de Chinezen, maar nu neemt Polestar al genoegen met 94.716 euro (698.000 yuan). Een verschil van bijna 25 mille!



De Performance-variant van de Polestar 3 werd oorspronkelijk geadverteerd voor 139.767 euro (1.030.000 yuan), maar is nu te bestellen voor 107.064 euro (789.000 yuan). Een forse prijsverlaging van maar liefst 32.703 euro dus.

Chinese prijsoorlog

De grote korting is naar alle waarschijnlijkheid een poging om de prijs van de Polestar 3 concurrerend te maken. In zijn segment zitten belangrijke concurrenten zoals de populaire BMW iX, die beschikbaar is vanaf 101.352 euro (746.900 yuan). De gefacelifte versie van de Tesla Model X is duurder, maar evengoed een geduchte concurrent.

Wordt de Polestar 3 ook goedkoper in Nederland?

Helaas voor alle Nederlandse Polestar 3-enthousiastelingen, maar de kans dat ook wij een grote prijsverlaging kunnen verwachten is nihil. De basisprijs voor de Polestar 3 ligt in Nederland met 89.900 euro namelijk al een heel stuk lager dan in China, zelfs na de toegepaste korting.