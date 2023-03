Cupra Born met private lease en subsidie? Hopelijk is grijs je lievelingskleur

Goedkoop een Cupra Born private leasen met EV-subsidie klinkt leuk, maar lees voordat je op 'bestellen' klikt eerst dit artikel om jezelf potentieel een som geld te besparen.

Private lease is een goede manier om zonder de torenhoge nieuwprijs te betalen tóch in een een nieuwe (elektrische) auto te rijden. Vooral in combinatie met de EV-subsidie van de overheid, zoef je met een glimlach op je gezicht van laadpaal naar laadpaal. Maar let goed op voordat je op bestellen drukt.

Subsidie op Cupra Born private lease

Op dit moment betaal je minimaal 559 euro per maand voor een Cupra Born met private lease (klik voor het actuele maandbedrag). Met subsidie kun je maandelijks ongeveer 60 euro in je zak houden, waardoor het maandbedrag onder de magische grens van 500 euro duikt. Die 60 euro is de 2950 euro SEPP-subsidie uitgesmeerd over een contract van 48 maanden.

Hierbij is het belangrijk om tijdens het configureren het vlaggetje 'geschikt voor 2950 euro subsidie' in de gaten te houden. Want de goedkoopste Cupra Born heeft een adviesprijs van 42.990 euro en de bovengrens van de EV-subsidie ligt dus op de loer (45 mille fiscale waarde). Daarom komen maar twee uitvoeringen ervoor in aanmerking: Essential en Business. En dan alleen de versies met 58 kWh en 204 pk.

Die leuke rode of blauwe, of toch cruise control?

Dat je alleen voor de Essential of Business kunt kiezen, zorgt voor dilemma's. Neem je de luxere versie van de twee, dan mag je exact 0 opties aanvinken. Zelfs de standaard grijze lak verruilen voor een leuke kleur, maakt de auto te duur voor subsidie. Let er maar eens op bij het samenstellen van de Cupra Born: als je voor de Business kiest, verschijnt de melding 'geschikt voor 2950 euro subsidie' alleen als je de blauwe lak verruilt voor grijze. Om maar onder de fiscale waarde van 45.000 euro te blijven. Het verschil tussen de adviesprijs en de fiscale waarde bedraagt trouwens 1080 euro rijklaarmaakkosten.

Als je de Essential neemt, kun je wel ‘Aurora Blue’ of ‘Rayleigh Red’ aanvinken. Die financiële ruimte is er. Máár bij die versie ontbreken prettige luxezaken zoals een achteruitrijcamera, verkeersbordherkenning en een navigatiesysteem. Je krijgt ook geen adaptieve cruise control, zelfs gewone cruise control zit er niet op! Dat gaat ons te ver. Dan wordt het toch een Business-versie in het grijs.